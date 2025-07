Fee Italia consegna la Bandiera Blu 2025 alla città di Cattolica

La cerimonia avrà luogo domani, martedì 8 Luglio presso il Pontile, spiaggia centrale, via Fiume

Il vessillo svetta già su Palazzo Mancini. Domani (8 luglio)sarà issato anche sul pontile. Cattolica celebra la consegna della Bandiera Blu 2025 con una cerimonia pubblica aperta a tutta la cittadinanza in programma per domani, martedì 8 luglio. La cerimonia sarà così suddivisa: ore 11.30, appuntamento al Pontile, spiaggia centrale, via Fiume, dove il Professore Claudio Mazza, Presidente della Fee Italia (Foundation for Environmental Education),consegnerà il vessilloalla Sindaca di Cattolica Franca Foronchi.

Alle ore 11.45, sul terrazzo del Bar “Martino”, spiaggia centrale, via Fiume, si terrà la conferenza stampa alla presenza della Sindaca Foronchi, del Vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, dell’Assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni, dell’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci e del presidente Fee Italia Claudio Mazza.