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Fellini Award Rimini 2026: oggi la presentazione della prossima edizione

Alle ore 10.30 nella Sala della Giunta della Residenza Comunale, la presentazione del Fellini Award

A cura di Michela Alessi Redazione
10 aprile 2026 08:51
Fellini Award Rimini 2026: oggi la presentazione della prossima edizione - Alfonso Cuarón al Fellini Award 2025
Alfonso Cuarón al Fellini Award 2025
Rimini
Attualità
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È convocata per oggi, venerdì 10 aprile alle ore 10.30 nella Sala della Giunta della Residenza Comunale la conferenza stampa di presentazione del Fellini Award Rimini 2026, il riconoscimento rilanciato lo scorso anno dal Comune di Rimini in collaborazione la Fondazione Cineteca di Bologna.

Un nuovo ciclo che ha debuttato lo scorso dicembre con l’assegnazione del riconoscimento al regista premio Oscar Alfonso Cuarón e che prosegue con l’obiettivo di valorizzare e divulgare l’opera di Fellini e la sua capacità di ispirare e contaminare generazioni di artisti.

Interverranno in conferenza stampa il Sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore alla Cultura Michele Lari e il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli.

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