Femminicidio a Mulazzano: uccisa donna di 62 anni

La vittima è Tania Sperindio. L'ex marito ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. La coppia, in pensione, aveva gestito a lungo un'attività di commercio di fiori

Femminicidio sul far della sera di mercoledì nel Riminese, a Mulazzano di Coriano, in una abitazione di via Agello, al numero civico 19. Una donna di 62 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa forse con un coltello od un martello od una mazza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Coriano, i carabinieri della compagnia di Riccione e quelli del nucleo investigativo di Rimini.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato l'ex marito di 71 anni da cui la donna era separata pur continuando a quanto pare a condividere la casa, a contattare il 112 confessando di aver ucciso la donna. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione hanno trovato l'uomo accanto al corpo senza vita della 63enne che presentava una profonda ferita alla testa. Saranno gli accertamenti medico-legali e i rilievi eseguiti dagli investigatori a stabilire con esattezza quale sia stata l'arma utilizzata.

L’ex marito è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori e dal magistrato di turno.

La coppia, che aveva due figli, era in pensione: per anni insieme hanno gestito un'attività di commercio di fiori a Riccione, sulla Statale.

L'omicidio ha profondamente colpito la comunità di Mulazzano, dove la notizia si è diffusa rapidamente lasciando sgomenti residenti, vicini di casa e soprattutto gli amici della vittima. Tania, infatti, avrebbe dovuto partecipare giovedì sera, come ogni anno dopo i 40 anni dalla Maturità, ad un ritrovo con gli amici di scuola dei tempi del liceo classico Giulio Cesare in un locale di Marina Centro. L'appuntamento è stato annullato in segno di lutto quando in un battibaleno si è diffusa la tragica notizia.

