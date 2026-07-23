Femminicidio di Coriano, l'autopsia conferma: Tania uccisa a martellate

Sferrati almeno quattro colpi. Ieri la comunità si è stretta attorno al ricordo della vittima

Sarebbero almeno quattro, o forse di più, i colpi che hanno provocato la morte di Tania Sperindio, sferrati con un oggetto contundente, molto verosimilmente un martello, lo stesso sequestrato dai carabinieri sul luogo del delitto. È quanto emerge dai primi accertamenti autoptici disposti sul corpo della 63enne, uccisa da quattro colpi violenti che le hanno sfondato il cranio, provocandone la morte sul colpo.

Investigatori sul luogo del delitto

L'esame è stato disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini, con il fascicolo affidato ai pubblici ministeri Paola Bonetti e Luca Bertuzzi, e la perizia condotta dal medico legale Donatella Fedeli, mentre la difesa dell'indagato ha nominato come proprio consulente Pierpaolo Balli.

Sperindio era stata uccisa lo scorso 15 luglio nella casa di via Agello, a Mulazzano di Coriano, dove secondo gli inquirenti a colpirla sarebbe stato l'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni, in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Nel corso dell'interrogatorio di convalida davanti al gip, durato circa un'ora, l'uomo ha sostenuto di non ricordare il momento del delitto, riferendo di aver avuto "come un blackout" e ricordando le tensioni con l'ex moglie legate alla gestione del patrimonio familiare e alla vendita della casa di via Agello, senza però ricordare l'aggressione in sé.

Intanto la comunità non ha smesso di stringersi attorno al ricordo della donna: durante la manifestazione organizzata in sua memoria a Coriano, la commozione è stata forte e i presenti hanno ribadito il diritto delle donne "di essere vive, libere e rispettate". Leggi l'articolo con video.