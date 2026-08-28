Femminile Rimini Calcio: inizia la stagione tra sport, sorrisi e territorio

Open Day riservati alle Under 15 ed alle Under 12 lunedì 31 agosto e poi venerdì 4 settembre al campo San Vito di Rimini, dalle 18 alle 20

Femminile Rimini Calcio sta già iniziando, tra allenamenti ed amichevoli, la sua stagione 2026-2027, con tutte le sue diverse squadre. C'è ancora la possibilità di rispondere ad un'ultima chiamata per gli Open Day, riservati alle Under 15 ed alle Under 12. Lunedì 31 agosto e poi venerdì 4 settembre, al Campo San Vito di Rimini, dalle 18 alle 20, c'è quindi ancora spazio per chi ha voglia di divertirsi a giocare a calcio.L'Under 19 (nella foto con le avversarie) ha appena disputato un importante doppio test match contro la San Marino Academy (Primavera Nazionale). La prima partita l'hanno vinta nettamente le ragazze di San Marino, la seconda invece ha preso vita il 28 agosto in serata ed è finita 0-0. Un'altra bella partita, in cui si è notata la crescita delle Bianco Rosse guidate da Ilaria Giorgi.Sulla pagina Instagram di Femminile Rimini Calcio si cominciano poi a vedere i volti delle giocatrici della Prima Squadra, che giocherà nel Campionato Promozione Femminile Emilia-Romagna. Francesca Montanari, che ha da poco celebrato il suo compleanno in biancorosso, da sempre i due colori che rappresentano Rimini a livello sportivo. E poi Giorgia Staniscia, Massima Di, Rajia D'Amico, Alessia Morelli, Melissa Censoni, Marzia Zazzeroni, Alessia Iannolo, Maria Domeniconi... e via via tutte le altre.Il nuovo corso di Femminile Rimin Calcio riparte dalla professionalità di Zeno Lisi, direttore generale, una persona che da sempre regala passione e competenza al calcio femminile in Romagna. In panchina, ad allenare la Prima Squadra c’è Gabriele Rossi, ex arbitro internazionale per San Marino… e soprattutto, a coordinare e a dare energia, c’è un presidente come Denys Maiorino. Viene dal settore musicale, gestisce diversi ristoranti di successo (il suo Epoca Grill & Pizza è tra i partner della squadra) e mette in questo progetto, oltre a non poche risorse finanziarie, ciò che nel "calcio che conta" forse manca: la pura passione. «Abbiamo uno staff di prim’ordine, in cui credo molto, a cui affidare le nostre ragazze», spiega Maiorino. «Credo che questo settore inizierà a funzionare davvero solo se partirà dallo sport di base e dal suo legame con il territorio, non dal mero business».Il main sponsor di Femminile Rimini Calcio per questa stagione è, guarda caso, Rose & Crown, storico British Pub che fa rilassare la città di Rimini fin dal 1964. Le maglie e il materiale tecnico sono invece firmati Joma, brand spagnolo in decisa crescita. In Serie A Joma veste Torino e Fiorentina, la Real Sociedad, il Villarreal e il Getafe nella Liga spagnola ed il Brentford in Premier League…E oggi, grazie al bel lavoro sul logo e sulla grafica, ispirati alla storia di Rimini, la maglia biancorossa di Femminile Rimini Calcio dà spazio alle onde del mare ed alla sua storia millenaria, dal ponte di Augusto e Tiberio in poi. In altre parole, bianco e rosso, la storia di Rimini, cucita addosso. Una maglia che parla di appartenenza, identità e nuova energia.