Fenomeno FantaSanremo, due attività di Riccione invitano i clienti: "Partecipate alle nostre leghe"

Due attività riccionesi, Hotel Dory e Pizzeria Del Corso hanno aperto al pubblico due leghe ufficiali di FantaSanremo, invitando cittadini e appassionati a partecipare durante la settimana del Festival di Sanremo. In entrambe le leghe sono previsti premi finali, trasformando il gioco in un’esperienza condivisa e aperta alla città.

Nato come divertimento tra amici, il FantaSanremo è oggi uno dei fenomeni collaterali più seguiti del Festival. Bonus, malus, strategie e classifiche parallele accompagnano le serate televisive, alimentando conversazioni online e offline. Quello che lo rende interessante per il territorio è la sua capacità di diventare un rituale collettivo, coinvolgendo pubblici diversi per età e professione. Iscrivendosi alle leghe, gli utenti possono creare la propria squadra di artisti in gara e sfidarsi fino alla finale, vivendo l’evento con uno sguardo strategico oltre che musicale. L’aspetto interessante dell’iniziativa non risiede soltanto nei premi messi in palio, ma nella modalità con cui il gioco viene reinterpretato. Le leghe sono pensate come spazi aperti di partecipazione, capaci di coinvolgere la comunità in un’esperienza collettiva che affianca il grande evento nazionale. L’iniziativa è stata ideata e coordinata da Retorica Comunicazione, agenzia di Comunicazione e Marketing con sede a Riccione, che ha scelto di leggere il fenomeno come espressione della cultura contemporanea. Il palco dell’Ariston resta il cuore del Festival, ma le leghe di Riccione mostrano come il gioco possa uscire dallo schermo e unirsi alla vita quotidiana della città. Un passatempo che diventa occasione di incontro, partecipazione e divertimento condiviso.