Ferdinando Emilio Abbate tra i vincitori del Premio Letterario Mondiale "Tulliola"

Importante riconoscimento per Ferdinando Emilio Abbate: la sua opera tra i vincitori del Premio Letterario Mondiale "Tulliola–Filippelli"

Lo storico e avvocato Ferdinando Emilio Abbate ha recentemente ottenuto un significativo successo nel panorama culturale italiano grazie alla sua ultima opera. Il suo saggio, intitolato "Friedland: la battaglia che segnò l’apogeo dell’impero", è stato infatti insignito di un importante riconoscimento.

Il volume si è distinto nell'ambito della XXIX edizione del prestigioso Premio Letterario Mondiale "Tulliola–Filippelli". Nello specifico, al saggio è stato conferito il quarto premio all'interno della competitiva Sezione Saggistica. Questo risultato attesta il valore scientifico e la qualità della ricerca confluita nell'opera dell'autore.

L'evento ufficiale per la consegna di tale riconoscimento, ovvero la cerimonia di premiazione, è stato fissato per il giorno 30 ottobre 2025. La celebrazione avrà luogo a Roma, in una sede istituzionale di particolare rilievo, presso il Senato, con inizio previsto per le ore 16.

L'opera di Ferdinando Emilio Abbate è stata pubblicata dall'Editore Jouvence, un nome noto nel settore dell'editoria accademica. Il saggio trova collocazione nella autorevole collana Historica, un progetto editoriale di alto profilo. L'importanza di questa collana è ulteriormente sottolineata dalla caratura del Comitato scientifico che la cura, il quale annovera tra i suoi membri storici di fama e prestigio internazionale, tra cui spiccano i nomi di Franco Cardini e Gabor Klaniczay.

Dal punto di vista tematico, il testo offre un'analisi approfondita e dettagliata degli eventi militari connessi alla storica battaglia di Friedland, combattuta nel 1807, traendone le significative conseguenze politiche. Un passaggio chiave del testo sottolinea questa portata storica: "Nessun potere aveva conosciuto così tanta Europa e nessuna Europa aveva conosciuto così tanto potere dai tempi di Carlo Magno". In tal modo, l'opera fornisce un contributo originale e di notevole respiro, arricchendo la conoscenza specialistica delle guerre napoleoniche e, in modo particolare, della campagna militare che ne rappresentò il massimo apice.

È rilevante sottolineare che il saggio ha già riscosso un notevole consenso critico, come dimostrano le recensioni positive pubblicate su piattaforme specializzate quali RecensioneLibro.it e LiquidArte.

Inoltre, il riconoscimento ottenuto al "Tulliola–Filippelli" si aggiunge ad altri premi già conseguiti dal volume, confermando l'accoglienza positiva riservata al lavoro di Abbate. L'opera si è infatti aggiudicata il premio Liber Electus, venendo designata come miglior “saggio storico-strategico-militare” nel contesto della XVII Edizione del Premio Letterario Internazionale "Cosenza – Città Federiciana". A questo si somma l'ottenimento della Menzione d'Onore, ricevuta nella Sezione Saggistica dell'XI Edizione del Premio Internazionale "Casinò di Sanremo – A. Semeria".

L'autore, Ferdinando Emilio Abbate, nato a Terranova di Pollino (PZ) nel 1961, coniuga la sua rigorosa attività di storico con la professione forense. È avvocato, regolarmente iscritto all’Ordine di Viterbo, e svolge la sua attività professionale con studio a Roma. La sua produzione letteraria include numerosi libri dedicati alla storia militare, tra i quali si annovera anche il saggio La battaglia di Cheren; l’agonia dell’Africa Orientale Italiana, opera che ha meritato la vittoria del premio “TRALERIGHE STORIA” nel 2023.

Per tutti gli studiosi, appassionati e lettori interessati all'argomento, "Friedland: la battaglia che segnò l’apogeo dell’impero" è attualmente disponibile per l'acquisto. Il saggio è reperibile sia nel circuito delle librerie fisiche sia presso i principali punti vendita online, anche in formato e-Book.

