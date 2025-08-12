Ferragosto a Misano: gli appuntamenti della settimana entrano nel vivo

Concerti, eventi diffusi e fuochi d'artificio

Concerti, intrattenimento per tutta la famiglia e il grande spettacolo pirotecnico: la settimana di Ferragosto a Misano Adriatico è entrata nel vivo.

Proposta ricca già da domani sera, con il secondo appuntamento del Misano Piano Festival in scena alle ore 20:00 al Ristorante il Mulino (ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT) che vedrà protagonista il pianista Daniele Panizza. Alle 21:00, nel Parco del Sole di Misano Brasile, si balla con l’orchestra Roberto Anselmi; alle 21:30, in Piazza della Repubblica, ci sarà il Kids Show a cura della First Animazione, mentre a Portoverde, nella raffinata cornice di Piazza Colombo, andrà in scena un nuovo appuntamento della rassegna estiva dell’Associazione per La Difesa del Mare. Tiziana de Masi, scrittrice e attrice teatrale, presenterà il suo libro “La Signorina in dolce e i segreti del cioccolato”, in una serata che prevede anche musica e una golosa degustazione di cioccolato.

Giovedì 14 agosto, per accogliere l’arrivo del Ferragosto, in Piazza della Repubblica alle 21:00 è in programma il concerto dei Satibì Singers Gospel Choir e alle 23:00, nella spiaggia comunale del Parco Mare Nord, andrà in scena lo spettacolo pirotecnico che colorerà il cielo di Misano.

Venerdì alle 21:30 torna l’appuntamento con Friday Night, la rassegna musicale in scena ogni venerdì in Piazza della Repubblica. Per la serata di Ferragosto una serata da non perdere con Rock in Movie, un concerto travolgente ed emozionante che ripercorrerà tutte le hit rock più iconiche del cinema.

Al Parco del Sole di Misano Brasile tornerà il Family Night, mentre a Portoverde, in Piazzale Colombo, ci sarà l’esibizione di ballo del gruppo “Nirea Danze”.

Sabato sera l’appuntamento è in Piazza della Repubblica con il Varietà di First Animazione (ore 21:30), mentre domenica, al Parco del Sole, si torna a ballare con i maestri Andrea e Nicole in “A tutto ballo”.