Ferragosto a Santarcangelo nel segno della cultura: torna il Festival We Reading al Meet

Dal 13 al 16 agosto la decima edizione della rassegna unisce letteratura, musica e nuovi linguaggi con ospiti del mondo dello spettacolo

Con il Festival del We Reading in programma al Meet, il giardino del Met, dal 13 al 16 agosto torna il tradizionale appuntamento con la cultura nel Ferragosto santarcangiolese che nelle prossime settimane vedrà anche numerosi appuntamenti dello Stradivari international music academy e di C’Entro Supercinema.

Raggiunto il traguardo del decimo anno, We Reading si attesta come un punto di riferimento nell’estate culturale italiana, distinguendosi per l’attitudine a unire l’intimità della parola scritta con la ricerca artistica contemporanea e l’originalità delle performance. L’edizione 2026 espande ulteriormente i propri orizzonti: oltre ai consueti intrecci tra letteratura e note, il cartellone dedicherà un focus speciale ai linguaggi e alla cultura della moda.

A guidare questa decima edizione ci saranno figure poliedriche del panorama culturale e dello spettacolo: dai monologhi della stand-up comedian Serena Bongiovanni alla voce radiofonica di Diego Passoni, fino al giornalismo ironico e pungente di Luca Bottura. Il versante musicale vedrà protagonisti la band siciliana Santamarea, l’eclettica cantautrice Mille, il cantautore Nuvolari e infine l’astro nascente della nuova scena musicale italiana Rareş, atteso per il gran finale con un live in solo all’alba. Le illustrazioni e la nuova veste grafica del Festival sono curate da Mr. Beard.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, previa prenotazione, fino a esaurimento posti. Tessera associativa obbligatoria, sottoscrivibile anche la sera stessa. Le prenotazioni sono aperte su www.wereading.it. Chi non dovesse prenotare online potrà comunque accedere registrandosi direttamente all’ingresso, salvo esaurimento posti. Il live all'alba, i talk e gli aftershow sono ad ingresso gratuito senza prenotazione.

Nelle settimane del Ferragosto, l’arena estiva del Meet tornerà anche ad ospitare le migliori proposte cinematografiche grazie alla programmazione di C’Entro Supercinema, il calendario completo delle prosiezioni è pubblicato sul sito www.centrosupercinema.com.

Contemporaneamente ha preso avvio il summer festival dello Stradivari international music academy e di ClassicAll Music con concerti in programma quasi ogni giorno fino alla fine del mese al teatro il Lavatoio e sotto ai portici dell’ufficio Informazioni e accoglienza turistica di via Battisti. Per informazioni: https://www.classicallmusic.com/stradivari-international-music-academy/.

“Anche per il 2026 il Ferragosto a Santarcangelo sarà un Ferragosto all’insegna della cultura e delle proposte di qualità di livello nazionale e internazionale – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – uniche e originali. Questi eventi e rassegne sono la ulteriore conferma di come la cultura a Santarcangelo sia uno dei tratti distintivi, che valorizziamo anche nei momenti di maggiore afflusso turistico”.