Ferragosto, il saluto della sindaca a chi lavora per la comunità: visite in ospedale e forze dell'ordine

"Ferragosto è un giorno di festa per Riccione, ma c'è chi questa festa la trascorre lavorando", le parole di Angelini

Questa mattina (sabato 15 agosto) la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, insieme agli assessori Oreste Capocasa e Marina Zoffoli, ha compiuto una serie di visite istituzionali per portare gli auguri di buon Ferragosto e il saluto dell'amministrazione alle persone che sono al lavoro al servizio della comunità. Auguri anticipati, nella giornata del 14 agosto, alla Polizia locale di Riccione, alla quale la sindaca Angelini ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutto il personale per il grande lavoro svolto a tutela della sicurezza della città, dei residenti e dei tanti visitatori presenti in questi giorni.

Il giro istituzionale questa mattina è ripreso alla casa di riposo Nuova Primavera e alla Casa residenza anziani Pullè, dove la sindaca Angelini e l'assessora Marina Zoffoli hanno incontrato gli ospiti e il personale delle due strutture portando un messaggio di vicinanza e di gratitudine a chi si prende cura degli anziani. Tappa successiva l'Ospedale 'Ceccarini' in cui gli amministratori hanno incontrato medici, infermieri e personale sanitario, ringraziandoli per la professionalità e la dedizione con cui garantiscono assistenza e cure anche durante le festività.

Sindaca e assessori hanno quindi fatto visita al comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione, sottolineando la vicinanza dell'amministrazione comunale agli uomini e alle donne dell'Arma e il valore del loro lavoro quotidiano. Il tour è proseguito alla Capitaneria - Ufficio Locale Marittimo, dove gli amministratori hanno incontrato il personale impegnato quotidianamente nella sicurezza della navigazione e nella tutela della costa, e si è concluso al Club Nautico.

"Ferragosto è un giorno di festa per Riccione, ma c'è chi questa festa la trascorre lavorando e assumendosi ogni giorno la responsabilità di prendersi cura degli altri. Abbiamo voluto essere accanto a queste persone, portando loro il saluto e un grande grazie della città", ha detto la sindaca.