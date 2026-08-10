Ferragosto si avvicina e il mercoledì è sempre festa a Rimini con la Shopping Night

Gli eventi collaterali per il 12 agosto

Si rinnova anche per mercoledì prossimo (12 agosto) l'appuntamento con la Rimini Shopping Night. Il progetto, coordinato da Cna Rimini e sostenuto dal Comune di Rimini, Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto e Federalberghi Rimini, "punta a rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di aggregazione, promozione del commercio di vicinato e valorizzazione delle eccellenze locali, creando nuove opportunità per attività economiche, residenti e visitatori", ricorda Cna in una nota.

Anche per il mercoledì che precede Ferragosto sarà particolarmente ricco il calendario delle iniziative, distribuite tra piazze, musei, monumenti, chiostri e luoghi simbolo della città. Negozi, boutique, botteghe storiche, pubblici esercizi e ristoranti prolungano l’orario di apertura, contribuendo a creare un percorso che permette di unire lo shopping alla scoperta della storia e delle eccellenze culturali riminesi.

Tra gli appuntamenti della serata torna “Rimini che storia!”. Alle 21, nel giardino dei Palazzi dell’Arte, spazio a “RiminiSport: momenti e risultati leggendari di una città di provincia”, con Andrea Cicchetti, Marco Bedetti, Alberto Crescentini, Eddy Orrizzi, Elio Pari e Carlo Ravegnani. Un viaggio attraverso personaggi, imprese e pagine dello sport riminese.

Alle 21.15 all’Arena degli Agostiniani appuntamento invece con “Rimini non dimentica la solidarietà”. Protagonisti saranno la Banda Città di Rimini e il Coro Amintore Galli, insieme alla voce del soprano Elisa Luzi e al tenore Alessandro Moccia. L’ingresso è libero.

Un appuntamento pensato per le famiglie e in particolare per i più piccoli è “Pane, burro e burattini”. Alle 21.30, al Lapidario del Museo della Città, Lagrù Teatro porterà in scena “Il mio amico Dino”, un racconto teatrale rivolto al pubblico dei bambini.

Tra gli appuntamenti spazio anche ai mercatini, ormai parte integrante dell’atmosfera del mercoledì sera riminese.

In piazza Cavour torna “I ricordi in soffitta”, il mercatino riservato ai bambini fino a 12 anni, che possono mettere in mostra e scambiare giochi, libri e piccoli oggetti.

In piazza Tre Martiri, dalle 18 alle 23, appuntamento con “Artigiani al Centro by Night”, edizione estiva serale della mostra mercato dedicata all’artigianato handmade, con creazioni e produzioni realizzate dagli espositori.