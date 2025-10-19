Ferrara ritrova la vetta in solitaria in Eccellenza: pari Santarcangelo, Sampierana k.o.

Ars et Labor a valanga a Budrio con l'Osteria Grande, la Fratta Terme sconfitta da un lanciatissimo Sanpaimola, al terzo hurrà di fila

di Riccardo Giannini

All'ottava giornata arriva il primo strappo dell'Ars et Labor. I ferraresi espugnano 4-0 il campo dell'Osteria Grande, reduce dal cambio in panchina tra Geraci e Malaguti, con primo sigillo del nuovo acquisto Moretti, e volano a +2 sul Futball Cava Ronco e il Mezzolara, mentre la Fratta Terme scivola a -3 dalla vetta. Fatale, alla matricola, la sconfitta con un Sanpaimola alla terza vittoria consecutiva, dopo i colpi con Sampierana e Medicina Fossatone. La Fratta segna all'11 con Marozzi, subisce un minuto dopo il pari di Pelliconi, mentre al 19' è Montuschi a segnare l'1-2. A inizio ripresa arriva il tris di Filippi. Per il Futball Cava Ronco, nella vittoria casalinga per 2-1 con il Solarolo, c'è la firma di bomber Salomone e dell'altro centravanti Stucchi. Il Mezzolara, impegnato in trasferta, supera 3-1 in rimonta il Castenaso: al gol dei locali di Xhuveli al 22' replica sei minuti dopo Derjai, nel finale all'82' e all'89' arriva la doppietta decisiva di Battisti. Altro stop per la Sampierana, battuta 1-0 a Russi, mentre il Santarcangelo conquista un buon punto sul campo del Faenza: pari a occhiali con i Manfredi. Stesso risultato tra Massa Lombarda e Mesola, mentre nell'anticipo il Medicina Fossatone regola 2-1 il Sant'Agostino. Infine il Pietracuta: dopo la vittoria con l'Osteria Grande, un punto sul campo della Comacchiese, nonostante l'inferiorità numerica dal 30' per il rosso a Capicchioni. I rossoblù agganciano il Solarolo a 4 e si portano a -5 dalla salvezza diretta.

Classifica

Ars et Labor Ferrara 18, Futball Cava Ronco e Mezzolara 16, Fratta Terme 15, Medicina Fossatone, Sanpaimola, Massa Lombarda, Castenaso e S.Agostino 14; Russi 12, Sampierana 11, Santarcangelo 9; Faenza 7, Mesola 6, Osteria Grande 5, Solarolo e Pietracuta 4; Comacchiese 3.