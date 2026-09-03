Festa de Borg, il mercato agricolo di Coldiretti aprirà eccezionalmente fino alle 24

L'iniziativa "Il Mercato di Campagna Amica Tiberio" dal 4 al 6 settembre aperto dalle 18 alle 24

Dal 4 al 6 settembre Rimini ospita la 23ª edizione della Festa de’ Borg, uno degli appuntamenti più conosciuti e partecipati della città, che anima per tre giorni il Borgo San Giuliano e le aree intorno al Ponte di Tiberio. Nell’ambito della manifestazione, anche il Mercato di Campagna Amica Tiberio sarà protagonista con un’apertura straordinaria: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre il mercato di viale Tiberio 20 sarà aperto dalle 18 alle 24, offrendo ai cittadini e ai tanti visitatori attesi al Borgo la possibilità di incontrare i produttori e acquistare direttamente le loro produzioni. Sui banchi del mercato ci saranno i prodotti delle aziende agricole di Campagna Amica, con un’offerta che segue la stagionalità e valorizza il lavoro degli agricoltori: frutta e verdura, prodotti trasformati, farine, pane, formaggi, salumi, conserve e altre specialità del territorio.

La presenza durante la Festa de’ Borg rappresenta un’occasione per far conoscere ancora di più il Mercato Tiberio, nato per creare nel cuore della città un rapporto diretto fra agricoltori e consumatori. La vendita diretta permette infatti di accorciare la filiera e di acquistare conoscendo chi produce, l’azienda agricola e l’origine del prodotto.

"La Festa de’ Borg è una grande occasione di incontro e siamo felici di portare anche Campagna Amica dentro questo appuntamento – commenta Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente di Coldiretti Rimini –. Per noi significa soprattutto dare ai produttori uno spazio nel quale incontrare direttamente i consumatori. La vendita diretta è uno dei punti di forza di Campagna Amica perché crea una relazione che va oltre il semplice acquisto: permette di conoscere chi lavora la terra, come nasce un prodotto e quale storia c’è dietro ciò che portiamo a tavola".

Il Mercato Tiberio, con la sua posizione nel cuore del Borgo San Giuliano, rappresenta un punto di collegamento tra la città e il mondo agricolo. L’apertura serale durante la Festa de’ Borg consente di intercettare un pubblico ampio e diversificato e di portare la filosofia di Campagna Amica in uno dei momenti di maggiore vitalità del quartiere.

"Il mercato contadino funziona quando riesce a creare un rapporto reale fra produttore e consumatore – sottolinea Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Rimini –. Durante queste tre serate vogliamo far conoscere questa possibilità a chi verrà al Borgo per la festa. Entrare al Mercato Tiberio significa incontrare direttamente le aziende agricole, conoscere i prodotti e scoprire la stagionalità. È un modo diverso di fare la spesa, basato sulla relazione e sulla trasparenza".

La vendita diretta rappresenta uno dei pilastri della rete Campagna Amica, che attraverso mercati, fattorie e punti vendita avvicina quotidianamente produttori e cittadini. Il rapporto diretto consente di valorizzare le produzioni agricole, dare riconoscibilità alle aziende e mantenere sul territorio una parte maggiore del valore generato dalla filiera.

"Il Mercato Tiberio è nato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi cerca prodotti agricoli e vuole conoscere direttamente chi li produce – aggiunge Giorgio Ricci, vice direttore di Coldiretti Rimini –. L’apertura straordinaria durante la Festa de’ Borg è un’occasione importante per far entrare nuove persone nel mercato e presentare la nostra idea di Campagna Amica: un luogo dove si compra, ma soprattutto dove si incontrano produttori e consumatori. La stagionalità e la provenienza diventano così elementi che il cittadino può conoscere direttamente dall’agricoltore".