Festa della mamma, fiori in regalo: l'iniziativa della gioielleria conquista Santarcangelo

L'iniziativa della gioielleria Spadarella: distribuiti circa 100 fiori

In occasione della ricorrenza della Festa della mamma, la gioielleria Spadarella Santarcangelo è stata protagonista di un'iniziativa particolare. La proprietà dell'attività, infatti, ha deciso di regalare un fiore a tutte le mamme che passavano per il centro clementino nella giornata di ieri (sabato 9 maggio): "È stato un piccolo gesto, ma che ha trasmesso un bellissimo messaggio di vicinanza, generosità e calore umano nel borgo di Santarcangelo, grazie anche all’affetto e alla partecipazione delle persone", raccontano dalla gioielleria. L'iniziativa ha permesso la distribuzione di circa 100 fiori. "Vedere l’entusiasmo, la felicità e la sorpresa delle persone ci ha riempito il cuore", chiosano dalla gioielleria.