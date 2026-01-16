Altarimini

Festa della Pace 2026: l’Acr unisce le due diocesi San Marino-Montefeltro e Rimini

Le due associazioni si ritroveranno sabato 17 gennaio in piazza Cavour

A cura di Redazione
16 gennaio 2026 11:55
Festa della Pace 2026: l’Acr unisce le due diocesi San Marino-Montefeltro e Rimini - Festa della Pace 2024 (foto da Acr Rimini)
Festa della Pace 2024 (foto da Acr Rimini)
Rimini
Repubblica San Marino
Attualità
La pace come esperienza concreta che coinvolge bambini, ragazzi, giovani e adulti. Con questo spirito, l’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) di San Marino-Montefeltro ha scelto, per il 2026, di vivere la Festa della Pace insieme all’Acr di Rimini, nel desiderio di avviare relazioni di amicizia e di progettare percorsi comuni.

Le due associazioni si ritroveranno sabato 17 gennaio, dalle 15.00 alle 17.30, in piazza Cavour a Rimini, per un pomeriggio di festa e riflessione sul tema della pace, alla presenza del Vescovo mons. Domenico Beneventi.

La piazza cittadina diventerà uno spazio animato da giochi, attività e laboratori, pensati per le diverse fasce d’età dei bambini e dei ragazzi, con l’obiettivo di favorire l’incontro, il dialogo e la partecipazione attiva.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, oltre al patrocinio del Comune di Rimini, a conferma del valore educativo e sociale dell’evento.

Lo slogan “Terra in Pace”, scelto dall’Azione Cattolica Italiana e titolo della festa, intende sottolineare come la pace non sia un ideale lontano o astratto, ma un orizzonte possibile e realizzabile. Per questo bambini e ragazzi sono invitati a offrire il proprio contributo, affinché ascolto, comprensione e collaborazione diventino tratti distintivi della vita quotidiana.

In questo modo l’ACR desidera accogliere e tradurre in gesti concreti il messaggio del Santo Padre Leone XIV per la 59ª Giornata Mondiale della Pace, dal titolo “Verso una pace disarmata e disarmante”, impegnandosi come associazione a diffondere un messaggio di speranza in un momento storico segnato da profonde difficoltà.cr

