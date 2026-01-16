Festa della Pace 2026: l’Acr unisce le due diocesi San Marino-Montefeltro e Rimini

Le due associazioni si ritroveranno sabato 17 gennaio in piazza Cavour

La pace come esperienza concreta che coinvolge bambini, ragazzi, giovani e adulti. Con questo spirito, l’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) di San Marino-Montefeltro ha scelto, per il 2026, di vivere la Festa della Pace insieme all’Acr di Rimini, nel desiderio di avviare relazioni di amicizia e di progettare percorsi comuni.

Le due associazioni si ritroveranno sabato 17 gennaio, dalle 15.00 alle 17.30, in piazza Cavour a Rimini, per un pomeriggio di festa e riflessione sul tema della pace, alla presenza del Vescovo mons. Domenico Beneventi.

La piazza cittadina diventerà uno spazio animato da giochi, attività e laboratori, pensati per le diverse fasce d’età dei bambini e dei ragazzi, con l’obiettivo di favorire l’incontro, il dialogo e la partecipazione attiva.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, oltre al patrocinio del Comune di Rimini, a conferma del valore educativo e sociale dell’evento.

Lo slogan “Terra in Pace”, scelto dall’Azione Cattolica Italiana e titolo della festa, intende sottolineare come la pace non sia un ideale lontano o astratto, ma un orizzonte possibile e realizzabile. Per questo bambini e ragazzi sono invitati a offrire il proprio contributo, affinché ascolto, comprensione e collaborazione diventino tratti distintivi della vita quotidiana.

In questo modo l’ACR desidera accogliere e tradurre in gesti concreti il messaggio del Santo Padre Leone XIV per la 59ª Giornata Mondiale della Pace, dal titolo “Verso una pace disarmata e disarmante”, impegnandosi come associazione a diffondere un messaggio di speranza in un momento storico segnato da profonde difficoltà.cr