Festa della Pieve, Ponte Messa fa il pieno di partecipazione

Cittadini e commercianti insieme per la terza edizione della lotteria: il ricavato andrà interamente alla comunità parrocchiale



Domenica 10 agosto, la comunità di Ponte Messa di Pennabilli ha vissuto una giornata di celebrazioni in occasione della tradizionale Festa della Pieve. Un appuntamento molto atteso, reso ancora più speciale dall’estrazione della terza edizione della Lotteria, che ha messo in palio ben 25 premi.



L’evento ha visto una calorosa partecipazione della cittadinanza e non sarebbe stato possibile senza il prezioso sostegno dei commercianti di Novafeltria, Pennabilli, Talamello e Rimini, che hanno contribuito generosamente alla buona riuscita dell’iniziativa.



I proventi raccolti dalla vendita dei biglietti saranno interamente destinati a pro-opere e al sostegno della Parrocchia locale.



Ecco i numeri vincenti estratti:





"Un grazie di cuore" da parte degli organizzatori "a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere speciale questa giornata di festa e solidarietà".