Ponte Messa si anima per la Festa della Pieve: arriva la Lotteria con 20 premi in palio

Un evento a cui hanno contribuito i commercianti di Novafeltria, Pennabilli, Talamello e Rimini

Domenica 10 agosto a Ponte Messa di Pennabilli si terrà la tanto attesa Festa della Pieve, accompagnata dall’estrazione della terza edizione della Lotteria, che promette un’incredibile selezione di premi. Un evento che non sarebbe stato possibile senza il generoso contributo dei commercianti di Novafeltria, Pennabilli, Talamello e Rimini.

In totale, sono stati raccolti ben 20 premi, che renderanno la lotteria un’occasione emozionante per tutti i partecipanti. La vendita dei biglietti è già partita: i tagliandi sono disponibili presso la Casa Parrocchiale di Ponte Messa da Don Emilio, nonché in bar, ristoranti, negozi e tabaccherie di Novafeltria, Pennabilli e dintorni. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno destinati a pro-opere e al sostegno della Parrocchia. Il costo di un biglietto è di 2,50 euro.