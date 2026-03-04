Festa delle donne? "Un calice gratis per ognuna di loro": l'iniziativa del locale riminese

Giorgio Castelli, titolare del The Cork: "Restituiamo quel senso di socialità andato perso in tanti bar della città"

Un calice offerto a tutte le donne che domenica 8 marzo si presenteranno al The Cork di via Trieste a Rimini. L'iniziativa, in occasione della Festa delle Donne, prevede degustazioni e mescita al calice con un focus particolare su vini e bollicine francesi, da sempre tra i punti di forza della proposta.

"Siamo l’unica enoteca di Marina Centro e rappresentiamo l’evoluzione 2.0 del mitico Bar Trieste, storico punto di riferimento dell’omonima via, nel cuore della borgata chic di Marina", racconta Giorgio Castelli, titolare di The Cork. "Quello che offriamo, in fin dei conti, è un servizio che volge a restituire quel senso di socialità andato perso in tanti bar della città, spesso privi di personalità, accoglienza e calore".

Dietro al bancone c’è la storia di Castelli, giovane imprenditore con già due locali all’attivo a Marina. Castelli ha deciso di ritagliarsi il proprio spazio in una scena food & beverage competitiva e spesso dominata da grandi e agguerriti gruppi. Castelli ha puntato su ingredienti tipici e una selezione di oltre 300 etichette tra vini nazionali e internazionali, distillati particolari, gin ricercatissimi e addirittura una tequila artigianale.