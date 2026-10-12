Festeggia al ristorante di cui la sorella è storica cuoca: Emilio, centenario che "unisce" Coriano e Riccione

Nato a Coriano e oggi residente a Riccione, la sorella Rosa è cuoca del Ristorantino di Besanigo

Un secolo di vita festeggiato tra gli affetti più cari: Sabato 10 ottobre, al Ristorantino di Besanigo, si è svolta una festa a sorpresa per celebrare i 100 anni di Emilio Righetti, originario di Coriano e oggi residente a Riccione. Oltre cinquanta persone, tra familiari e amici, si sono ritrovate per condividere questo importante traguardo. Accanto al festeggiato, ancora in splendida forma, la sorella Rosa, storica cuoca del Ristorantino, che ha partecipato con emozione alla giornata di festa. Erano presenti, in rappresentanza dei comuni di Coriano e Riccione, il sindaco Gianluca Ugolini e l'assessora Adele Marina Zoffoli. "È sempre un onore e una gioia partecipare a momenti come questo – commenta il sindaco Ugolini –. Festeggiare cento anni significa celebrare una vita ricca di esperienze, affetti e ricordi. Essere presenti e condividere il sorriso di chi raggiunge un traguardo così importante è un'occasione preziosa per tutta la comunità".