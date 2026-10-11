"I figli non sono del marito Carabiniere, ma del suo amante, un sottoufficiale": marescialla dell'Arma indagata

L'ipotesi accusatoria è che i figli siano dell'amante e che la donna abbia dichiarato il falso alternando lo stato civile dei propri figli

Una complessa vicenda personale è finita al centro di un'indagine: una donna, che ricopre il ruolo di Maresciallo nell'Arma dei Carabinieri, è indagata dalla Procura di Rimini per due presunti episodi di alterazione dello stato civile dei propri figli. Tutto nasce da una relazione extraconiugale che la donna avrebbe avuto con un sottoufficiale. Secondo l'accusa la donna, consapevole che i due figli partoriti potessero non essere biologicamente figli di suo marito, anch'egli un Carabiniere, avrebbe attribuito a quest'ultimo la paternità di entrambi i bambini, nati nel 2023 e nel 2025. Il sostituto procuratore Davide Ercolani, titolare del fascicolo, ha messo sotto osservazione, nell'indagine, la formazione degli atti di nascita dei due bambini e quindi le dichiarazioni rese dalla donna all'ufficiale di stato civile. Quest'ultima è indagata, assistita dall'avvocato Maurizio Bortolotto del foro di Torino, per violazioni degli articoli 48, 81 e 567 secondo comma del codice penale, in relazione alla presunta alterazione dello stato civile mediante dichiarazioni non veritiere rese al pubblico ufficiale incaricato della formazione degli atti di nascita. Nelle scorse settimane i Carabinieri del nucleo investigativo di Torino, guidati dal Tenente Colonnello Andrea Romanelli, hanno eseguito perquisizioni negli alloggi di servizio e nelle caserme dove sono ora in servizio sia l'indagata, sia il sottoufficiale.