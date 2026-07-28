Festival della Cultura Sportiva: arrivano Luca Toni e Achille Polonara

Le storie dello sport conquistano Rimini: dal 3 al 6 settembre quattro giorni di incontri, testimonianze e cultura sportiva diffusa in tutta la città

Dal 3 al 6 settembre 2026 Rimini ospiterà la quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva, la manifestazione nata per raccontare lo sport non soltanto attraverso i risultati e la competizione, ma anche e soprattutto come strumento di crescita, formazione e condivisione.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Sportellate, in collaborazione con Shark Sport Events e con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, il Festival coinvolgerà diverse location distribuite in tutta la città, proponendo incontri, testimonianze e occasioni di confronto dedicate alle molteplici espressioni della cultura sportiva.

Giunto al suo quinto anno, il Festival nasce dall’amore per lo sport e dalla convinzione che l’esperienza sportiva contribuisca a formare la persona prima ancora dell’atleta. Un principio che continua a guidare una manifestazione diventata un appuntamento fisso del tessuto riminese, e capace di riunire protagonisti, giornalisti, comunicatori, appassionati e realtà del territorio.

Il cuore dell’edizione 2026 del Festival sarà rappresentato dai due main event in programma nella prestigiosa cornice del Cinema Fulgor.

Venerdì 4 settembre saranno protagonisti Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale italiana e tra gli attaccanti più rappresentativi del calcio italiano, il giornalista Giuseppe Pastore ed Emanuele Atturo, direttore della rivista L’Ultimo Uomo. Un incontro che proverà a dare delle risposte a quelli che sono i tanti problemi che attanagliano il calcio italiano da diverso tempo.

Sabato 5 settembre il palco del Cinema Fulgor ospiterà invece Achille Polonara e Raffaele Ferraro, fondatore del progetto La Giornata Tipo. Al centro dello speech promosso da RiminiWellness ci saranno la pallacanestro, il percorso umano e sportivo degli ospiti e i valori che accompagnano la vita di un atleta oltre la dimensione agonistica.

I due appuntamenti principali si inseriranno in un programma più ampio, diffuso in diversi luoghi simbolici di Rimini e pensato per avvicinare pubblici differenti al racconto dello sport, delle sue storie e della sua capacità di incidere positivamente sulla società. Tra questi spicca senza dubbio l’inaugurazione di una nuova Area Wellness in Piazzale Kennedy, dove sarà possibile fare attività fisica all’aria aperta in modo totalmente gratuito.

A sostenere la quinta edizione del Festival, in qualità di main partner, saranno IEG, RiminiWellness, RomagnaBanca Credito Cooperativo, Bar Cavour, Galvanina, SM Studio Sped, e CAD SATI.

Saranno inoltre partner della manifestazione Rossignol, Sidermec S.p.A., Generali, Conad, Felsineo, RomagnaAcque, Hoka, Kappa, Volleyro’ e importanti realtà riminesi quali Studio Legale Cedrini & Zamagni, Clinica Merli, Adrias Online, Essenza, Essenza Medica, Montemaggi Designer, Neon Rimini Group, Hotel Polo, DV Hotel ed il Barrumba. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti relativi agli appuntamenti del Festival verranno svelati giorno dopo giorno sulla pagina Instagram ufficiale Festival della Cultura Sportiva: https://www.instagram.com/festivaldellaculturasportiva

I biglietti per gli incontri di venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre al Cinema Fulgor sono già acquistabili sul sito Ciaotickets (qui: https://www.ciaotickets.com/it/festival-della-cultura-sportiva) e presso i suoi punti vendita.

Per informazioni è possibile contattare il numero 348 2585112 o l’indirizzo mail del Festival [email protected].

Festival della Cultura Sportiva 2026

Date: dal 3 al 6 settembre 2026

Città: Rimini

Main event: Cinema Fulgor

Organizzazione: Associazione culturale Sportellate e Shark Sport Events

In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e Comune di Rimini

Biglietti: https://www.ciaotickets.com/it/festival-della-cultura-sportiva

Informazioni: 348 2585112 / [email protected]

Instagram: @festivaldellaculturasportiva