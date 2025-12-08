Festival Luoghi dell'Anima: domani l'anteprima al cinema Fulgor

Domani, martedì 9 dicembre, l'anteprima del Festival

Dal 10 al 14 dicembre 2025, a Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli, si svolgerà il Festival Luoghi dell’Anima, con una serata di anteprima il 9 dicembre a Rimini.

L’evento, ideato da Andrea Guerra, è promosso dal Museo–Centro Studi Tonino Guerra in collaborazione con l’Associazione Culturale Tonino Guerra e con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli.

Il Festival, che quest’anno giunge alla sua sesta edizione, celebra il cinema d’autore e premia le opere cinematografiche in cui l’ambientazione è protagonista, nell’osmosi tra territorio, memoria, immaginazione e racconto. Propone in concorso opere prime e seconde, oltre a cortometraggi che sperimentano linguaggi innovativi per raccontare al grande pubblico le vicende di luoghi e persone, mettendo al centro della narrazione il paesaggio.

L’Anteprima del Festival è prevista a Rimini martedì 9 dicembre alle ore 21.00 presso il cinema Fulgor, mentre la serata inaugurale si terrà il 10 dicembre a Santarcangelo di Romagna, alle ore 21.00, presso C’ENTRO Supercinema.

La serata di Premiazione è programmata per sabato 13 dicembre, sempre alle ore 21.00, presso C’ENTRO Supercinema di Santarcangelo di Romagna.