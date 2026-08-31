FestUnità, bilancio da record: oltre 4.500 coperti in dieci giorni

All’Area Campana oltre 100 volontari e 13 incontri tra politica, musica e dibattiti. Donini e Corazzi: «Un’edizione straordinaria»

Si è chiusa all’Area Campana l’edizione 2026 della FestUnità della provincia di Rimini, promossa dal Pd di Santarcangelo, con numeri in crescita, oltre 100 volontari e una partecipazione significativa tra cucina, musica e dibattiti politici. Un bilancio che le segretarie Paola Donini e Giulia Corazzi definiscono «straordinario», sottolineando il ruolo della festa come momento di comunità e confronto sui principali temi politici e sociali.



Così, all’indomani della chiusura dell’edizione 2026 all’Area Campana, le segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini e del Pd Provinciale Giulia Corazzi:

“Un’altra edizione straordinaria, ancor più nelle precedenti. Non a caso, la nostra Festa dell’Unità è diventata FestUnità della provincia di Rimini e ha regalato ancora una volta 10 giorni incredibili nei numeri, nei contenuti, nella partecipazione dei volontari e del pubblico, nella risposta degli amministratori locali, regionali e nazionali e delle principali associazioni che si occupano di diritto.

Quella 2026 che si è chiusa domenica è stata un’altra edizione da ricordare, una settimana e mezzo che segna un ulteriore rilancio del ruolo che il Partito Democratico ha e dovrà avere sempre più nella società e nella connessione delle varie comunità di cui si fa e si farà sempre interprete e portavoce. Una festa tradizionale e rinnovata, dove si mangia, si balla e si fa politica. Quella vera.

Stanche ma felici, vogliamo quindi ringraziare oggi personalmente uno a uno tutti gli oltre 100 volontari: il fantastico gruppo della cucina, chi segue tutti i settori, il bar, la tombola, la pesca, la logistica, gli eventi, i montaggi, uno a uno perché ognuno dedica il proprio tempo e la propria passione a questo grande progetto collettivo, ed è un bellissimo modo di condividere amicizia e valori comune. Un grazie di cuore poi a tutto il Pd di Santarcangelo, alla segreteria, agli amministratori santarcangiolesi e a tutti coloro che hanno risposto presente al nostro invito”.



Numeri da record

“Ogni sera abbiamo avuto centinaia e centinaia di partecipanti e basterebbero gli incredibili numeri della nostra cucina (ha servito una media di quasi 500 pasti a sera) per certificarli: al self service abbiamo registrato in totale 4.572 coperti (258 in più del 2025) e in totale sono state servite 3494 piade: 2.654 vuote per accompagnare i secondi piatti, 428 con i sardoncini, 115 con il prosciutto, 127 con lo squacquerone e 170 con il piatto freddo.

Senza considerare le centinaia di primi piatti, i 1560 spiedini di pesce e i quintali di carne servita in tutti i modi, con oltre 1000 salsicce grigliate” entrano nel merito Donini e Corazzi, ricordando i momenti salienti: “In 10 giorni abbiamo organizzato e messo in calendario 13 incontri, momenti di riflessione pubblica sui temi centrali per il presente e il futuro del nostro Paese che hanno coinvolto amministratori, politici locali, regionali e nazionali, associazioni, Mediterranea, Amnesty International, Legambiente, Cittaslow (rete di oltre 300 realtà in tutto il mondo di cui Santarcangelo fa parte e il sindaco Filippo Sacchetti è stato recentemente nominato presidente internazionale)m giornalisti fra cui Lorenzo Tosa, Lorenzo Guadagnucci e Gigi Riva. Temi che saranno al centro del programma di centro sinistra: casa, lavoro, ambiente, sanità, sicurezza, scuola, giovani. Ringrazio quindi tutti quelli che hanno risposto presente al nostro invito e le orchestre che hanno animato ogni serata”.