Fiamme dal quadro elettrico, ancora un operaio ustionato 7 giorni dopo nella stessa azienda

L'azienda di Poggio Torriana, la Myo, interviene sui fatti in una nota

Ancora un cortocircuito avrebbe provocato un nuovo incidente sul lavoro all'azienda Myo di Poggio Torriana, nel pomeriggio di ieri (mercoledì 16 settembre): un 53enne, dipendente di una ditta esterna, è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, dopo essere stato ustionato al viso. L'uomo stava effettuando manutenzione su un quadro elettrico. È stato soccorso dai medici del 118, intervenuti con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Villa Verucchio e il personale della Medicina del Lavoro. Si tratta del secondo incidente, con la stessa dinamica e si suppone sempre per un cortocircuito, avvenuto nell'azienda nel giro di sette giorni. Il primo, avvenuto giovedì 10 settembre, ha coinvolto due operai di 36 e 39 anni, uno dei quali ricoverato al Bufalini.

Sui fatti interviene l'azienda in una nota: "Gli episodi hanno profondamente colpito e rammaricato la nostra azienda che, sin dai primi momenti, ha assicurato la propria piena e costante collaborazione alle autorità competenti, che hanno già rilasciato il nulla osta alla riapertura dell’impianto, risultato pienamente conforme alla normativa vigente".

Sono in corso gli accertamenti della proprietà "finalizzati a individuare con tempestività le cause degli accaduti e ad adottare ogni misura necessaria affinché eventi analoghi non possano ripetersi".

"La sicurezza sul lavoro costituisce per Myo una priorità imprescindibile: l’azienda dedica, da sempre, la massima attenzione alla tutela della salute e dell’incolumità dei propri dipendenti e di tutti coloro che entrano in relazione con essa", chiosa la nota.