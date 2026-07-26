Botte tra fidanzati sul lungomare di Rimini, ferita persona intervenuta a separarli

I fatti avvenuti a Miramare, all'altezza di via Principe di Piemonte

I Carabinieri e la Polizia sono intervenuti ieri sera (25 luglio), a Miramare, a causa di una lite furiosa di coppia, lui un giovane nordafricano, lei un'italiana. Il diverbio, scoppiato per cause ancora ignote all'altezza di via Principe di Piemonte, è degenerato, con i fidanzati che dopo le urla sono passati alle vie di fatto, affrontandosi a schiaffi. Alla scena hanno assistito diversi passanti, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del 118. Una persona è intervenuta a separare i due contendenti, venendo però aggredito. Con l'arrivo di Carabinieri e Polizia, la situazione è rientrata alla normalità. Nei confronti della coppia è scattata una denuncia, per le lesioni subite dalla persona intervenuta per placarne la furia.