Fiera di Rimini, Key si prepara alla 4a edizione ed occuperà tutti i padiglioni

Presentato l'evento in programma a marzo 2026

Giunta alla quarta edizione Key-The Energy Transition Expo occuperà per la prima volta tutti i padiglioni della Fiera di Rimini nell'edizione in programma dal 4 al 6 marzo 2026. La kermesse, organizzata da Italian Exhibition Group, rafforza il profilo internazionale puntando su Africa, Turchia ed Europa orientale.

Il nuovo layout manterrà le sette aree tematiche: fotovoltaico, eolico, energy storage, efficienza energetica, mobilità elettrica e città sostenibili, ma si estenderà a tutto il quartiere fieristico riminese.

Confermata la presenza di Hype-Hydrogen Power Expo, il salone dell'idrogeno organizzato con Hannover Fairs International, e di Su.port, il focus sull'elettrificazione portuale.

L'Innovation District ospiterà startup e piccole e medie imprese "verdi" selezionate tramite una call dedicata, insieme al progetto Green Jobs&Skills per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenibile. Il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni, dedicato all'ex presidente di IEG, premierà tre startup e sette espositori per i progetti più innovativi.

Il focus sull'efficienza energetica industriale e residenziale si rafforza con il Sustainable Building District, in partnership con Green Building Council Italia, e l'ingresso di Federcostruzioni, che porterà l'intera filiera italiana delle costruzioni.

Per il secondo anno consecutivo è aperta una call for papers a università, aziende ed enti di ricerca per presentare progetti sulla transizione energetica. I 25 progetti selezionati saranno pubblicati su QualEnergia Science durante la manifestazione.

Il 3 marzo, inoltre, si terrà Key Choice - Unlock the Future of PPA, l'evento dedicato ai Power Purchase Agreements organizzato con Elemens. In contemporanea tornerà DPE - International Electricity Expo, dedicata alla generazione e distribuzione elettrica, in collaborazione con Associazione Generazione Distribuita e Federazione Anie.