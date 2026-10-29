Il piano viabilità Fiera di San Martino: guida alla viabilità, parcheggi e trasporto pubblico

Allestite anche delle navette

In prossimità dell'inizio dell'edizione 2026 della Fiera di San Martino di Santarcangelo (7-11 novembre), l'amministrazione comunale ha comunicato il piano della viabilità. A partire dall’inizio della prossima settimana prenderanno avvio gli allestimenti e le modifiche alla viabilità: via di piazza Ganganelli resterà chiusa al traffico e alla sosta martedì 3 novembre (dalle 9 alle 14), mercoledì 4 (dalle 9 alle 18), venerdì 6 (dalle 9 alla mezzanotte), giovedì 12 (dalle 9 alle 20), nonché nei giorni di “fiera grande”. Le piazze Ganganelli e Marini saranno interdette al traffico e alla sosta da martedì 3 a giovedì 12 novembre, mentre dalle 7 di mercoledì 4 fino alle 20 di giovedì 12 novembre sarà in vigore il divieto di sosta in piazza Marconi. I divieti si intensificheranno nelle giornate successive, quando non sarà più possibile transitare fatta eccezione per i residenti. Anche il parcheggio Francolini subirà consistenti modifiche al traffico: dalle 8 di martedì 3 fino alle 12 di venerdì 13 novembre lo stradello di ingresso da via Andrea Costa sarà percorribile a doppio senso di marcia, mentre saranno interdette le prime due corsie di sosta. Tutta l’area sarà chiusa al traffico e alla sosta, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e quelli dei residenti, dalle ore 14 di giovedì 5 fino alle 12 di giovedì 12 novembre e saranno chiusi gli accessi al parcheggio da via Montevecchi. Tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre entreranno in vigore anche limitazioni al traffico e alla sosta nelle vie De Bosis, Battisti, Daniele Felici, Verdi, di piazza Marini, Cavallotti, Dante di Nanni e piazza Gramsci. Dalle ore 18 di venerdì 6 alle ore 6 di giovedì 12 novembre saranno vietati transito e sosta nelle vie Cavour, Molari, Matteotti e Minzoni: per l’intera durata delle limitazioni, il transito dei residenti, delle attività commerciali e dei corrieri potrà avvenire solo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 8. Le modifiche alla viabilità più significative entreranno in vigore in corrispondenza dei tre giorni di massima espansione della Fiera: dalla mezzanotte di sabato 7 fino alle 6 di lunedì 9 novembre e dalla mezzanotte di mercoledì 11 fino alle 6 di giovedì 12 novembre non sarà possibile circolare e sostare in viale Marini (tratto compreso tra piazza Marconi e via Righi), e nelle vie Garibaldi, di piazza Ganganelli e Marini, Mazzini (tra le vie Pascoli e IV Novembre), Pascoli (tra le vie Mazzini e Pedrignone), negli ultimi tratti a ridosso degli ingressi della manifestazione di via Costa, Montevecchi, Felici e Bruno. Per facilitare lo scorrimento del traffico nei pressi dell’ospedale Franchini, come di consueto è prevista l’istituzione del senso unico di marcia in via Pedrignone con direzione via Pascoli-via Ugo Braschi (dalle 6 di sabato 7 fino alla mezzanotte di domenica 8 novembre e dalle 6 alla mezzanotte di mercoledì 11 novembre), nonché del divieto di sosta. Oltre 2mila posti auto disponibili, di cui circa 400 riservati ai residenti – come i parcheggi Cappuccini, Cagnacci e di via Celletta dell’Olio – molti dei quali saranno serviti anche dal servizio bus navetta, attivo sabato 7 e domenica 8 novembre con la linea 1 – Zona artigianale-via Braschi (disponibile dalle 9 alle 20) e la linea 2 – parcheggio Cimitero centrale-centro commerciale la Fornace (disponibile dalle 9 alle 20). La linea 1 ha proprio come capolinea una delle aree più ampie, il parcheggio di via della Quercia che dispone di 500 posti, mentre la linea 2 parte dal Cimitero centrale che può contare su circa 200 parcheggi disponibili. Più vicini agli accessi della Fiera e in aggiunta a quelli già presenti, dalle ore 6 di sabato 7 alle 24 di domenica 8 e dalle 6 alla mezzanotte di mercoledì 11 novembre, saranno predisposti 18 stalli per persone con disabilità in via Montevecchi, Mazzini, Pedrignone, Andrea Costa e in piazza Suor Angela Molari.