Fiera di San Michele a Santarcangelo, ecco come cambia la viabilità

A partire da oggi (giovedì 24 settembre) e fino alle ore 19 di lunedì 28 settembre sarà vietato sostare nel parcheggio Cagnacci

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Santarcangelo torna la Fiera di San Michele: come di consueto, per consentire lo svolgimento della manifestazione e le operazioni di allestimento sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta nel centro storico. A partire da oggi (giovedì 24 settembre) e fino alle ore 19 di lunedì 28 settembre sarà vietato sostare nel parcheggio Cagnacci, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e i mezzi dei residenti, che potranno occupare gli stalli a fianco di via Cagnacci. Quest’ultima sarà interdetta al traffico per le intere giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre con esclusione dei veicoli autorizzati, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nonché dei residenti. A partire dal pomeriggio di venerdì 25 settembre prenderanno avvio le modifiche più consistenti al traffico e alla sosta: dalle ore 15 fino alle ore 20 di lunedì 28 settembre saranno infatti vietati traffico e sosta nelle piazze Ganganelli, Marini e Marconi (solo i parcheggi centrali). Nei due giorni di manifestazione, e precisamente dalle ore 6 di sabato 26 alle ore 6 di lunedì 28 settembre, saranno interdetti al traffico e alla sosta anche il tratto di viale Marini compreso tra le vie XIV Maggio e Sancisi, le vie Garibaldi, De Bosis, di piazza Ganganelli, Battisti, Felici, l’ultimo tratto di via Andrea Costa (da via Montevecchi) e di via Verdi (da via Giordano Bruno), nonché le vie del combarbio e tutta piazza Marconi. Fino alle ore 12 di martedì 29 settembre, i veicoli provenienti da via IX Febbraio avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di via Togliatti. L’ordinanza completa di modifiche alla circolazione del traffico e della sosta è pubblicata sul sito del Comune.