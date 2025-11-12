Fiera di S.Martino, cinque giorni di festa sicura grazie a Control Room

Sicurezza garantita con oltre 70 pattuglie di Polizia Locale

Tempi di bilanci, per la Fiera di San Martino di Santarcangelo, anche sul profilo della sicurezza. Il presidio di Control Room, in collaborazione con la Polizia locale, ha consentito di limitare al massimo i disagi, compresi diversi interventi di soccorso da parte della Croce Rossa. Circa 2.300 i braccialetti “Se mi perdo chiama” distribuiti ai visitatori per la seconda edizione. La Polizia locale, in particolare, ha visto l’impiego totale di oltre 70 pattuglie, di cui 25 appiedate, alcune anche in borghese, per la vigilanza interna alla manifestazione, 17 con agenti provenienti da altri comuni per il presidio fisso ai punti nevralgici d’ingresso, nonché 29 pattuglie per il controllo della viabilità e della sosta. Nel corso dei cinque giorni di manifestazione, gli agenti di Polizia Locale hanno rilevato oltre 500 violazioni al codice della strada, praticamente tutte relative alla sosta, che hanno comportato anche 8 rimozioni di veicoli e 10 diffide amministrative. Sono stati invece cinque gli incidenti stradali, mentre quasi 300 gli interventi richiesti dai cittadini alla centrale operativa.