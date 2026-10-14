Fiera, Ermeti difende il Cupolone: "Necessario per mantenere le fiere a Rimini"

Il presidente di Ieg risponde alle polemiche sui disagi per i residenti e rilancia su aeroporto, treni e Metromare per sostenere la crescita del quartiere fieristico

Il Cupolone e le infrastrutture necessarie a sostenere la Fiera di Rimini. Nel giorno dell’inaugurazione del TTG, Maurizio Ermeti, presidente di Ieg, torna sul progetto di ampliamento e sulle polemiche, chiedendo alla politica di accelerare sul terzo casello e sui collegamenti.

"Non mi aspettavo tutto ciò", dice Ermeti. Riconosce le preoccupazioni dei residenti per i disagi delle grandi manifestazioni, ma richiama il ruolo economico del polo. "La strategia è trasformare Rimini in una destinazione annuale e la Fiera è uno degli strumenti più importanti per raggiungere questo risultato". Il nuovo padiglione servirà soprattutto a ospitare manifestazioni fieristiche sempre più grandi. L'obiettivo è evitare che gli appuntamenti cresciuti oltre la capacità del quartiere siano costretti a spostarsi altrove. "Vogliamo semplicemente mantenere le fiere a Rimini. Credo che nessun riminese voglia vederle andare a Milano o a Bologna". Il presidente però assicura attenzione ai residenti.

Il nodo più urgente è poi la viabilità. Ermeti spiega che Ieg "lavora da oltre due anni con il ministero e Autostrade per l'Italia per il terzo casello dell'A14". Il progetto, inizialmente assente dai piani della concessionaria, "è considerato sostenibile sul piano dei costi", riferisce. Ora bisogna capire se potrà entrare nel programma degli investimenti di Aspi.

Da qui l'appello alle forze politiche: "Chiedo che ci sia un'alleanza per arrivare a questo risultato". Per Ermeti il casello serve a migliorare la qualità della vita dei cittadini e accompagnare lo sviluppo della Fiera.

Nel quadro delle infrastrutture rientra anche l'aeroporto. Ermeti conferma la disponibilità di Ieg a investire per favorire un collegamento tra Rimini e Roma Fiumicino, auspicando che a operarlo sia Ita Airways. "Ci permetterebbe di portare a compimento le politiche di internazionalizzazione delle nostre manifestazioni". Per il presidente, il mercato italiano è ormai "saturo e la crescita della Fiera passa dalla capacità di attirare operatori e visitatori dall'estero".