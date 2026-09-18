Figli, anziani e lavoro: una rete di 23 servizi per superare gli ostacoli alla ricerca di un'occupazione

Dal Centro per l'impiego un nuovo strumento, realizzato con il Comune di Rimini, per orientare lavoratori e famiglie tra servizi per l'infanzia, caregiver, anziani e sostegni alla conciliazione tra vita e lavoro

Chi cerca un'occupazione o vuole mantenerla potrà essere orientato verso 23 servizi del territorio, dai centri estivi al sostegno per anziani e persone fragili. Un nuovo strumento del Centro per l’impiego, nato e realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, dedicato alla conciliazione tra vita, lavoro e cura, e sostenuto da una mappatura delle opportunità presenti sul territorio. L'obiettivo è fare in modo che un problema organizzativo o di cura non diventi un ostacolo alla ricerca di un'occupazione o alla continuità lavorativa.

Chi si rivolge al Centro per l'impiego non riceverà soltanto informazioni sul lavoro, ma potrà essere orientato verso una rete di 23 servizi comunali e territoriali che possono aiutare a superare gli ostacoli che spesso rendono difficile entrare o rimanere nel mercato del lavoro. La rete comprende servizi educativi per l'infanzia e l'età scolastica, come nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, trasporto scolastico, pre e post scuola, Gruppi educativi territoriali, centri estivi e il progetto Scuole Aperte.

A questi si affiancano strumenti a sostegno delle famiglie e delle responsabilità di cura, dagli interventi per i caregiver agli assegni di maternità e di cura, fino ai servizi per anziani non autosufficienti.

Completano il quadro numerosi punti di orientamento e informazione, tra cui il Centro per le Famiglie, Informagiovani, la Casa delle Donne, l'Ufficio Casa, i Nodi territoriali di salute, lo sportello talenti e altri sportelli territoriali.

“Trovare, o mantenere un lavoro – spiega Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega al lavoro - non significa soltanto avere le competenze giuste. Per molte persone, donne in particolare ma non solo, il problema è¨ riuscire a conciliare gli orari di lavoro con quelli di una figlia o di un figlio piccolo, organizzare l'assistenza a un familiare anziano, trovare un centro estivo durante la chiusura delle scuole o individuare un servizio di supporto nei momenti più complessi della vita familiare. Con questo nuovo servizio andiamo ad ampliare le possibilità di informazione sui servizi locali, in uno snodo strategico come quello dei centri per l'impiego”.