Fileni, comitato contro Sadegholvaad: "Stupiti dalle sue dichiarazioni"

Nodo della questione il monitoraggio di Arpae: "Era dovuto, altroché ringraziamenti"

Il Comitato per la Valmarecchia parla di stupore per le dichiarazioni del Presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha ringraziato Regione Emilia-Romagna e Arpae per il monitoraggio della qualità dell’aria a Cavallara, definendolo come risposta alle richieste dei cittadini.

"In realtà, quel monitoraggio non è un favore né un gesto straordinario, ma un adempimento obbligatorio previsto dal provvedimento autorizzatorio stesso, che vincola l’impianto Fileni al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo", evidenzia Livio Cursi, portavoce del comitato. "Ringraziare Arpae aver fatto il proprio dovere istituzionale appare quindi fuorviante e retorico, soprattutto se si considera che: I dati raccolti coprono il periodo dal 25 luglio al 16 settembre 2025. La campagna di rilevazione è stata impropriamente definita ante operam, pur includendo oltre un mese di dati raccolti dopo l’avvio dell’attività (5 agosto, con l’accasamento di 54.000 pulcini). Il monitoraggio non è stato adeguatamente pubblicizzato, costringendo il Comitato a investire 817,40 euro raccolti tra i cittadini per una rilevazione indipendente che si è rivelata, alla luce dei fatti, un sacrificio buttato all’aria”, argomenta.

Solo i primi dieci giorni (25 luglio-4 agosto) sono considerati dal comitato "ante operam". "Tutti i dati successivi sono già post operam, cioè con l’attività avviata e gli animali presenti. È inoltre significativo che nella seconda parte della campagna i valori di Pm10 abbiano raggiunto livelli paragonabili a quelli di un hot spot urbano come Rimini, mentre i Pm2.5 restavano su valori di fondo rurale", evidenzia Cursi, che aggiunge: "questo dimostra che l’insediamento ha già generato polveri grossolane locali, attribuite alle operazioni di avvio".