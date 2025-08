Finale in grande stile per Riccione Summer Jazz: arriva Stefano Di Battista Quartet con un omaggio a Morricone

Ieri sera Hermon Mehari Quintet che si è guadagnato una standing ovation

La grande musica continua ad essere la vera protagonista del fine settimana riccionese. “Riccione Summer Jazz” regala emozioni ininterrotte tra improvvisazioni, ritmi coinvolgenti e grandi interpreti. Da Hermon Mehari Quintet che si è esibito ieri sera fino al gran finale di questa sera con Stefano Di Battista Quartet in un omaggio appassionato al genio di Ennio Morricone: la jazz week riccionese chiude l’edizione 2025 nel segno della bellezza e della grande musica.





Hermon Mehari Quintet: standing ovation a Riccione per una delle voci più interessanti della nuova scena jazz

Un’altra serata memorabile per “Riccione Summer Jazz”, che ieri sera ha portato sul palco di piazzale Ceccarini uno dei nomi più promettenti della nuova scena afroamericana: il trombettista Hermon Mehari, alla guida di un quintetto affiatato e carismatico.

Il pubblico - era presente il vice presidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla - ha accolto con entusiasmo la proposta musicale del giovane artista, applaudendo a lungo un concerto che ha unito groove, lirismo, identità e ricerca. Mehari – tra le voci più interessanti della nuova scena afroamericana – ha saputo incantare con uno stile personale e potente, capace di fondere con naturalezza jazz e sonorità africane.

Il quintetto, di altissimo livello, ha presentato un repertorio originale e ricco di sfumature, alternando brani inediti a riletture sorprendenti, applauditi a lungo dal pubblico.

L’edizione 2025 della jazz week riccionese si chiude questa sera, domenica 3 agosto, in piazzale Ceccarini con il concerto omaggio di Stefano Di Battista Quartet a Ennio Morricone.

Fino al 7 settembre prosegue, a Villa Franceschi, la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80”.





Stefano Di Battista Quartet – Morricone Stories

3 agosto, ore 21:30 – Piazzale Ceccarini

Il sassofonista romano Stefano Di Battista rende omaggio al genio di Ennio Morricone, rileggendo le sue colonne sonore con sensibilità jazzistica. Un viaggio emozionante tra cinema e musica, eseguito con una formazione d’eccezione che unisce lirismo e virtuosismo.

Ingresso libero.





La mostra sulle leggende del jazz a Riccione negli anni ’80

La Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi ospita la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80”, ideata e coordinata da Giorgio Conti, con fotografie di Flavio Marchetti, testimone diretto di quella straordinaria stagione musicale. L’esposizione sarà visitabile fino al 7 settembre e racconta, attraverso intensi scatti in bianco e nero, l’epoca in cui Riccione divenne un punto di riferimento per il jazz internazionale grazie al Blue Note Arci Jazz Club.

La narrazione visiva è accompagnata dal video “Remembering. Trent’anni di jazz a Riccione e dintorni (1980–2010)”, curato da Gianni Fabbri e Secondo Casadei, che raccoglie materiali d’archivio, immagini e suoni delle esibizioni più significative di quel periodo, restituendo un racconto corale e coinvolgente.

Insieme a Flavio Marchetti, Gianni Fabbri, Onorino Tiburzi, Teresio Troll e altri protagonisti locali sono stati tra i principali animatori di quella irripetibile stagione culturale, contribuendo oggi al recupero e alla valorizzazione della memoria storica musicale della città.

La mostra è aperta al pubblico fino al 3 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24, dal 4 agosto al 7 settembre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 20 alle 24.





Partner e sponsor

Il festival è organizzato dalla Associazione Musicale “Gaspare Tirincanti” di Riccione ed è promosso con il patrocinio e il contributo del Comune di Riccione, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, in collaborazione con due storiche e prestigiose realtà come il Siena Jazz e la Fondazione Gerry & Franca Mulligan.

Fitta la rete dei partner che sostiene il progetto: Gruppo Coswell - title sponsor Prep - Romagna Acque, Banca Malatestiana, Grana Padano, Riccione Piadina.