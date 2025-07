Fine vita, il ddl del centrodestra adottato come testo base al Senato

Entro l'8 luglio gli emendamenti, poi approdo in aula il 17 luglio

Dopo mesi di stop and go, il disegno di legge sul fine vita ha compiuto un passo avanti decisivo. Le commissioni Giustizia e Sanità del Senato hanno adottato ieri (martedì 1 luglio) il testo proposto dai relatori di maggioranza come base per il proseguimento dell'esame parlamentare. Il provvedimento, sostenuto dal centrodestra, è stato approvato nonostante il voto contrario di tutte le forze di opposizione.

Ora si apre la fase degli emendamenti: i senatori avranno tempo fino all’8 luglio per proporre modifiche al testo. L'approdo in Aula è previsto per il 17 luglio. La discussione promette di essere accesa, dato il delicato equilibrio tra diritti individuali e principi etici su cui si gioca il destino del disegno di legge.