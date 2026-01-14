Fino a 3.500 euro per progetto: Rimini sostiene le iniziative giovanili con un bando

Le domande potranno essere presentate entro il 15 febbraio 2026

È online da alcuni giorni, per la città di Rimini, la seconda edizione dell’Avviso pubblico dedicato all’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di progetti promossi da associazioni e gruppi informali giovanili. "Un nuovo bando che rilancia con forza il coinvolgimento attivo delle ragazze e dei ragazzi nella vita della comunità, sostenendo idee, energie e competenze delle giovani generazioni", evidenzia l'amministrazione comunale. Le domande potranno essere presentate entro il 15 febbraio 2026.

"Il bando - spiegano da palazzo Garampi - intende sostenere il protagonismo giovanile valorizzando progetti che vedano i giovani non solo come destinatari, ma come veri promotori delle iniziative. Le proposte potranno spaziare in qualsiasi ambito, dalla cultura allo sport, dall’ambiente alle arti, e assumere forme diverse, come eventi, incontri, laboratori o mostre, purché coerenti con le finalità di socializzazione, crescita culturale e sviluppo di competenze trasversali".

Possono partecipare al bando le associazioni giovanili (Odv e Aps), gruppi informali o gruppi informali con un’associazione capofila. I progetti saranno valutati sulla base della qualità complessiva, della fattibilità, del carattere innovativo, del numero di giovani tra i 14 e i 35 anni coinvolti, della capacità comunicativa e della valorizzazione dei luoghi e delle risorse del territorio. Dal punto di vista economico, i progetti dovranno avere un costo compreso tra 1.500 e 5.000 euro. Il contributo comunale potrà coprire fino al 70% del budget, per un massimo di 3.500 euro, mentre il restante 30% dovrà essere garantito dal soggetto proponente attraverso cofinanziamento o valorizzazione di risorse proprie. Tutti i progetti finanziati dovranno concludersi entro il 1° settembre 2026.

“Con questa seconda edizione del bando per i progetti giovanili – sottolinea Francesca Mattei, assessora alle politiche giovanili – l’Amministrazione comunale intende continuare a investire con convinzione nel protagonismo delle giovani generazioni, sostenendo idee e progetti capaci di generare relazioni, inclusione e nuove competenze. Vogliamo offrire ai ragazzi e alle ragazze strumenti concreti per essere parte attiva della comunità e contribuire allo sviluppo culturale e sociale della città”.