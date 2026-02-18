Finta Chiesa nello stand a Rimini Fiera, l'azienda si difende: "Volevamo intrattenere, non offendere"

"Avviata revisione interna delle proprie linee guida creative", interviene l'azienda

L'azienda Fusetti, criticata fortemente dalla Diocesi di Rimini per il suo stand a Rimini Fiera, nel quale è stato riprodotto l'ambiente di una Chiesa, con tanto di figuranti in costume da suora e frate e finta Comunione, si difende in una nota, sottolineando che l'intento dell'iniziativa fosse "proporre un momento di intrattenimento leggero e ironico, coerente con il linguaggio creativo e con lo spirito conviviale che da sempre caratterizza il mondo dell’aperitivo". L'azienda esprime il proprio rammarico per aver urtato la sensibilità di alcune persone, evidenziando che non ci sia mai stata volontà "di mancare di rispetto a simboli religiosi, credenze o convinzioni personali. L’azienda è consapevole che la comunicazione pubblica richieda particolare attenzione e sensibilità e, proprio per questo, ha già avviato una revisione interna delle proprie linee guida creative e delle modalità di attivazione promozionale negli eventi pubblici, affinché le future iniziative tengano conto non solo dell’efficacia comunicativa ma anche del contesto culturale e della sensibilità del pubblico". Fusetti "discolpa" Italian Exhibition Group dalle possibili accuse di non aver vigilato: "Le attività realizzate presso lo stand sono state organizzate e gestite esclusivamente dall’azienda e dai propri collaboratori. L’ente organizzatore della fiera non ha avuto alcun ruolo nella ideazione o nello svolgimento delle iniziative e non è pertanto in alcun modo da ritenersi responsabile di quanto avvenuto". Fusetti esprime nella nota il proprio rispetto "verso il pubblico, i partner commerciali, il territorio che la ospita e verso la Chiesa, confermando l’impegno a promuovere i propri prodotti attraverso iniziative sempre più attente e consapevoli".