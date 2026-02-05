Finto malore e ambulanza usata come taxi: dovrà risarcire l'Ausl di 1500 euro

Uno dei due giovani aveva già patteggiato, il secondo è stato condannato

La vicenda ebbe una grande eco mediatica, anche per l'intervento di Matteo Salvini, segretario della Lega. Due giovani milanesi di seconda generazione, di 23 anni, nel luglio 2023 inscenarono un teatrino e usarono un'ambulanza come taxi, per farsi portare da Coriano a Riccione. Per far questo, uno dei due finse un malore, mentre l'altro contattò il 118 chiedendo aiuto: testimoniando il tutto con un video pubblicato sul social TikTok. Ora sulla vicenda è arrivata la parola fine, per quanto riguarda il giudizio di primo grado. Il giovane che finse il malore aveva già patteggiato 4 mesi e 10 giorni, il secondo, colui che chiamò i soccorsi, difeso dall'avvocata Stefania Lisi, è stato invece condannato a 5 mesi di reclusione. Entrambi si sono giovati del beneficio della sospensione della pena, essendo incensurati. Il 23enne condannato, che non ha potuto far ricorso al rito alternativo in quanto irreperibile, dovrà anche pagare 1500 euro di risarcimento all'Ausl, costituitasi parte civile, e le spese legali.