Firenze, maxi colpo alla boutique Dior: bottino da 200.000 euro

Il colpo in via Strozzi: sembrava un incendio, era il nebbiogeno dell'allarme

Maxi-furto nella notte nel cuore di Firenze. Intorno alle 3 ignoti hanno preso di mira la boutique Dior di via Strozzi, in pieno centro storico, portando via borse e capi d’abbigliamento per un valore stimato di circa 200mila euro.

A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, inizialmente convinta di trovarsi davanti a un principio di incendio a causa del fumo che si era diffuso all’interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno poi chiarito come si trattasse in realtà del nebbiogeno entrato in funzione con l’attivazione del sistema antirapina.

La polizia, giunta sul posto per i rilievi, ha avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.