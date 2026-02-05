Firmato il primo contratto integrativo al Ceis di Rimini: coinvolti oltre 170 dipendenti

I sindacati esprimono soddisfazione per un accordo atteso e fortemente voluto

E’ stato firmato ieri pomeriggio presso la Direzione del Ceis – Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini “Remo Bordoni”- il primo contratto integrativo di secondo livello, che riguarda oltre 170 dipendenti fra i servizi del Villaggio e le scuole dell’infanzia comunali gestite in appalto.

Dopo un’articolata trattativa, è stato raggiunto l’accordo tra la delegazione di parte datoriale composta dal presidente del CdA Romano Filanti, la direttrice Ilaria Bellucci, la responsabile dei servizi in appalto Rosa Tudisco e i rappresentanti sindacali aziendali: Andrea Caputo, Martina Mancini, Floriano Ugolini unitamente alle sigle FLC CGIL e CISL FSUR.

I sindacati esprimono soddisfazione per un accordo atteso e fortemente voluto che, nell’articolazione dell’orario di lavoro, riconosce appieno la specificità del Ceis e l’approccio pedagogico, rafforza le attività di programmazione e progettazione, riduce i carichi di lavoro frontali salvaguardando interamente sia l’orario delle lezioni che le compresenze. A questo si aggiungono aspetti acquisitivi quali l’indennità di malattia interamente retribuita fin dal primo giorno di assenza e un’indennità di disagio per le trasferte.

Centrale è la costruzione di relazioni sindacali stabili che permetterà di affrontare insieme le sfide alle porte: dal calo demografico alla richiesta sempre maggiore di qualità e inclusione nei servizi educativi e di istruzione, dalla sezione primavera alla scuola primaria.