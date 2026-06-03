Fisioterapia e prevenzione protagoniste a RiminiWellness 2026

L’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna conclude la sua partecipazione all’evento con incontri, informazione e promozione della cultura del movimento e della salute

Si è conclusa con una significativa partecipazione l’esperienza dell’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna a RiminiWellness 2026, uno dei principali eventi nazionali dedicati allo sport, all’attività fisica, alla salute e al benessere.

Per quattro giorni, l’Ordine ha partecipato all’iniziativa insieme agli Ordini dei Fisioterapisti dell’Emilia-Romagna, della Toscana Centro e delle Marche, condividendo uno spazio dedicato all’informazione e alla promozione della professione fisioterapica.

Lo stand ha accolto numerosi cittadini, sportivi, atleti, professionisti sanitari e operatori del settore interessati ad approfondire il ruolo del fisioterapista nella prevenzione, nella promozione della salute, nella gestione delle problematiche muscoloscheletriche e nell’accompagnamento delle persone verso uno stile di vita attivo e consapevole.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’esercizio fisico come strumento di salute e per valorizzare il contributo che la fisioterapia offre quotidianamente all’interno del sistema sanitario.

“La partecipazione a RiminiWellness ci ha permesso di incontrare migliaia di persone e di dialogare direttamente con cittadini e sportivi, contribuendo a diffondere una corretta cultura della salute e del movimento - commenta Valentina Fabbri, Vicepresidente dell’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna -. Abbiamo riscontrato grande interesse verso la figura del fisioterapista e verso il ruolo che la fisioterapia può svolgere non solo nella riabilitazione, ma anche nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nella promozione di stili di vita salutari. Eventi come RiminiWellness rappresentano un’opportunità preziosa per avvicinare la professione alle persone e rafforzare la consapevolezza del valore sociale e sanitario della fisioterapia”.

Particolarmente apprezzati sono stati i momenti di confronto con il pubblico, durante i quali i professionisti presenti hanno potuto rispondere a domande, fornire informazioni e promuovere messaggi basati sulle migliori evidenze scientifiche riguardo all’attività fisica, alla prevenzione degli infortuni e alla gestione dei disturbi muscoloscheletrici.

La presenza a RiminiWellness conferma l’impegno dell’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna nel promuovere una fisioterapia sempre più vicina ai cittadini, orientata alla prevenzione e alla diffusione di una cultura della salute fondata sul movimento, sulla consapevolezza e sulla qualità delle cure.