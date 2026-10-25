Campionato sammarinese Folgore al comando da sola: battuta la Libertas 2-1

Il Faetano ferma La Fiorita sul pareggio (0-0)

Non si arresta la marcia della Folgore, che festeggia il suo sesto successo in altrettante uscite in Campionato Sammarinese – approfittando del pareggio a reti inviolate del Tre Penne per confermarsi al comando, ma stavolta in forma esclusiva. La prima occasione è sul destro di Azael Garcia Rufer che chiama in causa Foiera con un destro dalla media distanza. La Libertas replica con lo schema da corner che libera la volée imprecisa di Socciarelli, da posizione a dir poco invitante. Sul fronte opposto Tampellini spedisce alle stelle una chance in contropiede, vanificando il gran lavoro di Pierri.

L’incontro è equilibrato e piacevole, vivacizzato dall’approccio propositivo delle formazioni di Fabbri e Ricci: al 37’ De Angelis è attento e fulmineo nell’uscita bassa sui piedi di Melandri, tenuto in gioco da Brolli su rilancio di Vandi. Prima dell’intervallo Pierri si coordina per un mancino da posizione impossibile che si spegne sull’esterno della rete. La gara si decide nella ripresa, quando Pancotti entra finalmente in partita: chirurgica la punizione con cui sblocca il risultato al 58’, favorita da una barriera scollata. Meno di quattro minuti più tardi, il raddoppio dal dischetto – causo dal contatto tra Vandi e Pierri. Dagli undici metri Pancotti è glaciale, incrociando con potenza il mancino. I Granata di Borgo Maggiore rifiutano l’idea di uscire sconfitti in una partita equilibrata, facendosi pericolosi coi tiri-cross di Gori e Socciarelli: il primo sfiora il montante, il secondo incoccia la faccia superiore della traversa.

Nel quarto d’ora finale la Folgore si vede annullare la rete del potenziale 3-0 per l’offside attribuito a Tampellini. Non è che la prima di una serie di interessanti opportunità non sfruttate dai ragazzi di Ricci per ipotecare il successo. Così per il colpo di testa da due passi di Ura all’85’, che precede di una manciata di secondi la rete dell’1-2 ad opera di Socciarelli – in gol su assist al bacio di Grieco. Segnali tutt’altro che confortanti per la Folgore, che sconta anche il difetto di freddezza di Tampellini al 90’, ipnotizzato da Foiera nell’uno contro uno in totale solitudine. Poco male per la Folgore, vincente e capolista anche al termine del sesto turno di campionato.

Continua invece ad accumulare ritardo dalla vetta La Fiorita, già a -8 dalla capolista e scivolata in sesta posizione – distante rispettivamente 3 e 6 punti dalle altre due coppie di squadre che seguono la Folgore. Con il Faetano matura un pareggio a reti inviolate, che permette alla squadra di Sperindio – ancora a secco di vittorie – di incamerare il suo terzo punto, lasciando l’ultima piazza della graduatoria alla San Marino Academy. Il primo tempo è un monologo del club di Montegiardino, pericoloso a più riprese con Bonetti nel primo quarto d’ora. Il capocannoniere dello scorso torneo non si conferma irreprensibile, così come Semprini a metà frazione.

Dalla mezz’ora inizia la partita da migliore in campo di Venturini, che di piede di oppone al solito Semprini in due circostanze ravvicinate. Il primo tempo va in archivio sulla meravigliosa combinazione tra Zafferani ed Errico che libera il diagonale di quest’ultimo, ampio di un soffio. Nella ripresa c’è anche il Faetano, decisamente in partita dall’ingresso di Rivas quale terminale offensivo. Zavoli è bravo nel chiudere lo specchio all’imprendibile Elia, che torna a farsi vedere anche al 65’ con un mancino da posizione defilata. Tra le due chance, la grande chiusura di Tugliani – che nega a Bonetti una conclusione dal cuore dell’area di rigore. Quelli di Sperindio sviluppano una bella trama a metà secondo tempo, distendendosi in contropiede: Samuele Renzi crossa al centro, dove Elia si coordina per la girata a mezza altezza che taglia fuori Zavoli, a cui si sostituisce un provvidenziale Cicarelli.

Ora l’esito dell’incontro è aperto a qualsiasi ipotesi: Venturini mette i guantoni sul sinistro potente di Bonetti, prima di tirare un sospiro di sollievo quando Tugliani si frappone col corpo al tentativo della stessa punta – richiedente un penalty per potenziale tocco di mano. La Fiorita torna ad assumere il comando delle operazioni, ma Venturini ha ormai deciso che il proprio sacco non si sarebbe gonfiato. E quando il portiere non ci può arrivare, è la traversa a imporsi sull’incornata di Semprini. Con lo stesso fondamentale Mularoni va a centimetri dal colpaccio, deviando di testa sul palo di sostegno della porta – quando allo scadere dei 5’ di recupero mancavano appena poche decine di secondi. Un finale all’arma bianca non porta frutto a La Fiorita, che non sfonda il muro eretto da un Faetano quadrato e sostenuto da un Venturini in grande spolvero.