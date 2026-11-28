Calcio RSM Folgore in vetta, clamoroso 6-5 tra Faetano e Pennarossa

Il Murata piega la Juvenes Dogana, tris della Folgore al Fiorentino, successo di misura della Cosmos sul San Giovanni Cosmos San Giovanni 28/11 1-0

Un pomeriggio con temperature decisamente rigide è partita la decima giornata di Campionato Sammarinese. La copertina se la prende la Folgore che torna al comando del torneo ma c’è stato anche il match dell’anno a Fiorentino tra Faetano e Pennarossa – conclusosi con un clamoroso 6-5 per i Gialloblù trascinati dal poker di Giuseppe Elia.

Tre gol e tre punti per la Folgore di Michael Ricci che grazie al 3-0 sul Fiorentino si riporta in vetta al campionato. Il vantaggio dei Giallorossoneri è una perla tutta in famiglia Garcia Rufer: grande azione di Augusto che scarica per il fratello Azael che calcia splendidamente al volo e porta avanti i suoi. Il raddoppio arriva poi poco dopo la mezz’ora: punizione di Azael che trova in verticale Ura il quale la mette in mezzo per Augusto che non ha problemi a gonfiare la rete. Il Fiorentino prova a scuotersi e nella ripresa ecco l’occasione sul sinistro di Passeggio che va a centimetri dal gol che poteva riaprire il match. Brividi – e non a causa del freddo – che scorrono lungo la schiena di Ricci quando al 82’ la sbavatura di De Angelis in uscita potrebbe costare caro ma il Fiorentino non riesce ad approfittarne. Così ci pensa Augusto a chiuderla nel finale (88’): Raschi imbuca per Azael che restituisce il favore al fratello servendogli l’assist del 3-0. Folgore che, come detto, torna in vetta al campionato a +2 sul Tre Penne – in campo domani con La Fiorita – e a +3 sulla Virtus che sempre domani se la vedrà con il Cailungo.

Tre invece erano i gol segnati dal Faetano in tutto il torneo prima di oggi pomeriggio. Ne segna addirittura sei la squadra di Sperindio che vince una partita incredibile con il Pennarossa e regala – per il momento – il match dell’anno.

Al 3’ è Michelucci su assist di capitan Golinucci a portare avanti i Gialloblù. Gli risponde Maltoni poco dopo (9’) per il pari del Pennarossa. I Biancorossi di Costantini sembrano averne di più nella prima frazione e si portano in vantaggio con Luca Evaristi che incorna il bel cross di Arba e fa 2-1. Passano solo due minuti e Arba serve anche il suo secondo assist dopo uno schema su corner che porta alla rete di Gjonaj. Il Pennarossa si concede anche il lusso di fallire un rigore con Abouzziane: il neo-tesserato portiere gialloblù Gallinetta – ex Cailungo – indovina l’angolo e mantiene in vita i suoi. Gol sbagliato e gol subìto perché sulla successiva azione è ancora l’asse Golinucci-Michelucci a funzionare al meglio. Sul finale di tempo il Pennarossa passa ancora: angolo di Gjonaj per il gran colpo di testa di Mema che chiude il parziale sul 2-4.

Non c’è un attimo di respiro a Fiorentino perché in avvio di ripresa Michelucci mette in mezzo per Elia che accorcia per il Faetano: 3-4. Il Pennarossa non ci sta e si riporta sul doppio vantaggio grazie a Zahir (60’). Non è d’accordo nemmeno Elia che su suggerimento di Ulizio fa 4-5. C’è spazio anche per il rosso diretto per proteste ad Abouzziane che certifica un pomeriggio da dimenticare per il fantasista biancorosso. Con l’uomo in più il Faetano ci crede e al 82’ è sempre Elia – assoluto man of the match – che si inventa un gol da cineteca dalla distanza e fa 5-5. E non è finita perché al 90’ è sempre il numero sette gialloblù l’uomo decisivo: destro potente in area che vale l’incredibile 6-5 per il Faetano finale nonché il poker personale – per altro in soli 45’. Nel finale l’infortunio allo sfortunato Fabbri del Pennarossa aumenta il recupero (dodici minuti) ma non accade – si fa per dire – più nulla. Vince il Faetano per 6 a 5: primo indimenticabile successo per la squadra di Sperindio.

Un solo ma pesante gol decide la sfida tra Cosmos e San Giovanni. È il solito Leon Cremonini a decidere il match di Montecchio che fa salire i Gialloverdi al terzo posto con la Virtus. Tra i pali dei Rossoneri c’è Pizzolante che sostituisce Casadei e al 20’ lo fa benissimo quando dice no con un poderoso riflesso sul tacco – altrettanto bello – di Rattini (in attacco al posto del capocannoniere Guidotti). Il gol decisivo arriva poi ad inizio ripresa. Grandicelli recupera dalla propria metà campo e arrivato al limite serve Cremonini che con un morbido mancino batte Pizzolante. Il San Giovanni risponde al 73’ con il buon destro di Labudiak respinto da un non impeccabile Semprini poi D’Orsi non riesce a ribadire in rete. Brividi anche nel finale per il Cosmos di Rossi con la doppia conclusione di Zanni e Fratta che vanno vicinissimi al pari. Ma l’ottava rete di Cremonini – capocannoniere assieme al compagno Guidotti – basta al Cosmos per avere ragione.

Successo che invece mancava dal lontano 6 settembre per il Murata che si impone di misura sulla Juvenes Dogana. La gara di Domagnano viene sbloccata al 18’ con Hassler: servito da Pasolini, il numero dieci rientra alla grande sul mancino e poi fredda Colonna. Il momentaneo pareggio della Juvenes Dogana arriva poi al 27’ dopo una buona azione corale conclusa dal cross basso di Giacomo Borghini che trova in area Pedini. Il gol vittoria arriva sempre nella prima frazione e sempre con Hassler – al sesto gol nel torneo: il fallo di Calp sul numero dieci è da rigore, lo stesso Hassler va sul dischetto e non sbaglia. Nella ripresa la Juvenes Dogana insiste in diverse occasioni ma va sempre a sbattere sulla difesa bianconera. Decisivo soprattutto Olivieri al 72’ con una grande parata sull’incornata di Giacomo Borghini a botta sicura. Il Murata torna a vincere e si regala tre punti che danno morale alla squadra di Tarini.