Calcio RSM Folgore-Tre Penne, pari in 78”. Vincono San Giovanni e Cosmos

I successi su Faetano per 2-1 e Fiorentino per 2-0

Una fugace grandinata precede di qualche minuto il fischio d’inizio del big match di giornata, che muove a Montecchio. Folgore e Tre Penne, rispettivamente seconda e terza forza del campionato dopo il successo d’anticipo della Virtus, inseguono il primato. In contemporanea anche Cosmos-Fiorentino e San Giovanni-Faetano, interessate da sfide a diverse profondità della classifica.

È la Folgore a scattare meglio dai blocchi, trascinata da De Nicolò: il centrocampista ruba palla a Ruiz e calcia a lato dal limite, prima di avviare uno slalom in area senza esito – in seguito ad un dialogo con Fabbri. I ragazzi di Ricci continuano a farsi preferire, pericolosi con Pancotti ed Augusto Garcia Rufer dopo il tiro-cross di Ruiz – impreciso da piazzato nell’unica sortita del Tre Penne. La Folgore, intanto, continua a provarci soprattutto dalla distanza, senza impensierire Andreani. Nella ripresa la prima, grande chance è per quelli di Bonini: sugli sviluppi di un piazzato, Ceccaroli libera un destro in controbalzo che scheggia la traversa a De Angelis battuto. I Giallorossoneri non si scompongono, facendosi pericolosi poco più tardi con Adami Martins – che spedisce sul fondo il suggerimento di Pierri, a margine di un irresistibile coast-to-coast. È una questione di centimetri anche per la punizione di Pancotti, vicino a bissare la magia di settimana scorsa: il palo sicuramente, forse a seguito dei polpastrelli di Andreani. Duello rinnovato qualche secondo più tardi e con esito opposto: De Nicolò ricama un assist perfetto per Pancotti, che fa cinque in campionato da due passi. Vantaggio che dura un battito di ciglia: il Tre Penne, infatti, rimette tutto in equilibrio 78” più tardi con una meravigliosa torsione acrobatica di Islamaj, che devia spalle alla porta un traversone dalla corsia di Ceccaroli. Colpendo di genio che termina all’angolino, in seguito ad un gesto degno di un teatro più che di un campo da calcio. Di lì alla fine, un’ultima grande opportunità sul piede di Pancotti: il suo movimento a convergere sul sinistro è irresistibile, come ben indirizzato è il tiro a giro. Andreani vola all’incrocio, mettendo le mani sul primo pareggio stagionale imposto alla Folgore – sempre in testa, ma a pari punti con la Virtus, prossima avversaria. Il Tre Penne resta a due lunghezze di distanza dal primato, pienamente in corsa in ottica scudetto.

Condizionati da freddo e pioggia anche gli altri due incontri. A Domagnano, il San Giovanni ci prova per primo sull’asse D’angeli-Chiaruzzi, ma quest’ultimo schiaccia eccessivamente il mancino sul primo palo. Successivamente, si fa vedere anche D’Orsi su piazzato – spedendo fuori in tuffo. Scollinata la frazione d’apertura, ecco la prima iniziativa del Faetano: Elia sventaglia per Golinucci, che propone sul secondo palo dove Michelucci incorna, esaltando l’agilità di Casadei. L’episodio che sblocca una sfida tutt’altro che magnetica matura al 56’, quando la sponda aerea di Caverzan permette a D’angeli di irrompere in area di rigore.

Puntuale e preciso il pallone a rimorchio per D’orsi, a segno da breve distanza per la seconda volta consecutiva. La rete stappa la partita, che il San Giovanni porta dalla propria parte con il raddoppio ad opera di Chiaruzzi poco prima dell’ora di gioco: più lesto di tutti a fiondarsi su un pallone vagante, è rapido nel girarsi e calciare nel “sette”. Il Faetano reagisce con Rivas, attivato in area da Elia: il diagonale dell’attaccante colombiano si stampa, tuttavia, sulla base del palo. Il gol del Faetano non avrebbe comunque tardato troppo: al 77’ una grande azione personale di Michelucci, che si mette in proprio per saltare avversari in serie prima di scoccare un destro deviato imparabilmente da Giambalvo, permette ai Gialloblù di dimezzare il ritardo. Un finale ordinato da parte del San Giovanni permette alla squadra di Antonioli di incamerare tre punti preziosi – interrompendo una striscia negativa di tre partite. Per il Faetano di Sperindio, assente per motivi personali quest’oggi, dovrà rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria.

Al “Federico Crescentini” bisogna attendere il 18’ per il primo sussulto dell’incontro, a carico di Tonini: il suo destro su scarico di Cremonini è provvidenzialmente deviato sopra la trasversale da Del Frari. Il vantaggio del Cosmos sarebbe comunque maturato poco più tardi: la coppia Guidotti-Cremonini si conferma nuovamente letale, con l’assist del primo per il sesto gol in sette partite del partner d’attacco – che aggancia il compagno in vetta alla classifica marcatori. L’autore dell’1-0 ci prova anche su punizione, saggiando le capacità di Benedettini. Punteggio parziale legittimato dai successivi tentativi di Bottoni e Cremonini, con quest’ultimo che non riesce a superare Benedettini dal cuore dell’area. L’estremo sammarinese fa ancora meglio al 34’, quando vola all’angolino per parare il rigore di Guidotti – concesso per il netto fallo di mano di Costantini sulla conclusione di Tomassini, in campo per Grandicelli a metà frazione. Il Cosmos è in pieno controllo, avvicinando il raddoppio in un altro paio di circostanze prima dell’intervallo – cui si arriva, però, sul risultato di 1-0. Nella ripresa è ancora il Cosmos a flirtare col gol, sbattendo con Cremonini su un grande Benedettini. La punta gialloverde entra comunque nell’azione che porta alla rete di Tonini, che può festeggiare coi compagni un chirurgico destro dal limite al 57’.

La squadra di Rossi non si accontenta, sfiorando il tris con Sartini – smarcato davanti a Benedettini dal solito Cremonini. Sul fronte opposto, Ledesma carica un mancino dalla grande distanza che chiama in causa Semprini – preciso in estensione. Unico neo di un pomeriggio pressoché perfetto, in casa gialloverde, è l’espulsione diretta per Sartini – reo di un fallo di reazione ai danni di Cucchi. Condizione riequilibrata – ma non in campo – dal cartellino rosso sventolato all’88’ in direzione di Del Frari, da poco sostituito. Di lì alla fine non ci sono ulteriori scossoni: il Tre Fiori si mantiene a -3 dalla vetta, accorciando alla distanza minima in classifica il ritardo sul Tre Penne.