"Folle" Eccellenza: Castenaso a +3 su 5 squadre, Pietracuta ultimo a zero punti

La Sampierana cade alla quinta, sorride il Faenza

di Riccardo Giannini

Dopo 5 giornate di campionato, il Castenaso rimane l'unica squadra in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. Con una prova di carattere, i bolognesi espugnano 2-1 il Bindi di Pietracuta e si portano a +3 su ben cinque inseguitori: la Sampierana, il Futball Cava Ronco, il Mezzolara, il Medicina Fossatone e il Sant'Agostino. La Sampierana cade in casa del Faenza, già lo scorso anno "bestia nera" per gli uomini del presidente Melini. Lanzoni e Tuzio portano il Faenza sul 2-0, poi la reazione bianconera: segna Sylla al 63' e Ricky Montesi su rigore al 75'. A tre minuti dal termine, il gol decisivo di Bonavita per il definitivo 3-2. Il Futball Cava Ronco pregusta la vittoria, il Russi segna il gol del 3-3 al 95'. È invece sorprendente la caduta del Mezzolara, battuto 2-0 in casa dal Massa Lombarda. Il Sant'Agostino regola 2-1 la Fratta Terme, mentre il Medicina Fossatone ne segna 4 sul campo del Mesola. Lo Young Santarcangelo rischia la beffa sul campo del Sanpaimola: segna Zanni al 51', poi i locali ne fanno due in un minuto, tra l'81' e l'82' vanno a bersaglio Fusari e Curella. All'88' Vukaj firma il 2-2 ed evita ai gialloblù la terza sconfitta stagionale. Il Santarcangelo ha 7 punti in classifica, un buon bottino, e guarda da vicino la Ars et Labor, che ha vinto sabato l'anticipo: il derby con la Comacchiese, decisivo il rigore di Gaetani (1-0). L'Osteria Grande pareggia 1-1 con il Solarolo, mentre il Pietracuta rimane in fondo alla classifica senza punti: un inizio di stagione assolutamente inaspettato per i rossoblù allenati da Roberto Cevoli.

Classifica

Castenaso 13, Sampierana, Futball Cava Ronco, Mezzolara, Medicina Fossatone e S.Agostino 10; Fratta Terme, Ars et Labor Ferrara 9; Young Santarcangelo e Massa Lombarda 7, Faenza 6, Sanpaimola, Osteria Grande e Russi 5; Mesola 4, Solarolo 2; Comacchiese 1, Pietracuta 0.