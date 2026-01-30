Fondazione Cassa di Risparmio decide il futuro di Villa Mussolini: tre le offerte d'acquisto

Primo esame delle offerte, contatto in mattinata: poi le trattative. La decisione a maggio

Dopo un primo esame delle tre offerte di acquisto di Villa Mussolini a Riccione pervenute nel rispetto dei termini temporali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha inoltrato nella mattinata odierna una comunicazione ufficiale ai tre soggetti offerenti. Prima di procedere alla fase delle trattative, così come previsto dal bando, anche in considerazione della mancata precisazione di alcuni elementi contrattuali, la Fondazione ha chiesto di procrastinare al 30 maggio 2026, con adesione entro sette giorni, la vincolatività delle rispettive offerte. A seguire sarà programmato un opportuno incontro di approfondimento con ciascuno degli offerenti ai quali la Fondazione rivolge apprezzamento per offerte e progetti pervenuti.