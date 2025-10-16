Fondi ai Comuni per contrastare lo spaccio vicino alle scuole, Morrone: "Stop ai venditori di morte"

Il segretario della Lega Romagna: "Progetto scuole sicure realtà grazie a Matteo Salvini"

"Contrastare lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici è fondamentale". Così il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, che annuncia lo stanziamento, da parte del Ministero dell'Interno, di 1 milione e mezzo di euro da destinare ai 50 Comuni che rientrano nel progetto "scuole sicure". "Quattro i Comuni romagnoli a cui sono destinate queste risorse ripartite secondo una quota fissa di 15.000 euro e una quota variabile secondo la popolazione al primo gennaio 2024. A Ravenna sono destinati 33.956,61 euro, a Rimini 33.197,64, a Forlì 29.195,87 e a Cesena 26.650,92", spiega Morrone. Le risorse dovranno essere destinate "a politiche di sicurezza urbana con particolare attenzione al contrasto ai venditori di morte che devastano la vita ai nostri giovani. Ricordo che il progetto Scuole sicure prese avvio quando Matteo Salvini, ministro dell’Interno, inserì fra le priorità la lotta allo spaccio, obiettivo perseguito e implementato oggi dal ministro Matteo Piantedosi e dal sottosegretario Nicola Molteni. L’auspicio è che queste risorse diano modo alle amministrazioni di alzare ulteriormente il livello di guardia contro gli spacciatori che assediano le nostre località, in ogni caso mi attiverò per verificare quali progetti siano stati attivati e con quali risultati”.



