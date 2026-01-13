Formazione e lavoro, Alice Parma: “Il Governo taglia, l’Emilia-Romagna investe sui giovani”

Alice Parma in visita con il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla a Enaip Zavatta e Fondazione Valmarecchia

La formazione come leva strategica per lo sviluppo economico e sociale dell’Emilia-Romagna, con i giovani al centro di questo progetto per il futuro. È il messaggio della visita che il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Formazione e al Lavoro, Vincenzo Colla, ha svolto presso la Fondazione Enaip Zavatta di Rimini e la Fondazione Valmarecchia di Villa Verucchio, due realtà di eccellenza del sistema tecnico formativo della provincia riminese. Un appuntamento voluto dalla consigliera regionale Alice Parma, che commenta: “Parliamo di enti che rappresentano un punto di riferimento per il territorio, capaci di formare giovani con competenze altamente specialistiche, immediatamente spendibili nei settori strategici del nostro sistema economico-produttivo. Penso a tutto il settore del turismo, del benessere, ma anche a quello dell’automotive e dell’impresa. Qui si costruisce concretamente il futuro, creando un collegamento diretto tra le aspirazioni delle nuove generazioni, le esigenze delle imprese e lo sviluppo dell’intero territorio, con le sue peculiarità”.

La Regione Emilia-Romagna, evidenzia Parma, "continua a investire con decisione sulla formazione tecnica e professionale, in particolare sugli Its e gli Ifts, uno strumento fondamentale per accompagnare l’innovazione e la competitività. Investimenti resi possibili in larga parte grazie ai fondi europei, come avviene per il sistema scolastico a partire dall’infanzia, con investimenti complessivi per 270 milioni di euro, così per la formazione successiva di ragazze e ragazzi, che consentono di rafforzare percorsi formativi di qualità, laboratori all’avanguardia e un dialogo costante con il mondo produttivo".

“Un impegno che si inserisce in una strategia più ampia: per il periodo 2021-2027 la Regione Emilia-Romagna ha programmato oltre 1 miliardo di euro tra risorse europee, nazionali e regionali, frutto di un percorso di informazione, condivisione e confronto con enti locali e stakeholder. Non a caso il programma regionale si articola su quattro grandi priorità: occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile, declinate in obiettivi specifici e azioni costruite sulle reali esigenze del territorio", prosgue Parma, che conclude: "Investire in formazione significa combattere la dispersione scolastica in modo diffuso, offrire opportunità, ridurre le disuguaglianze e garantire a tutte e tutti la possibilità di costruire il proprio progetto di vita, facendo sentire i giovani parte attiva dello sviluppo della propria terra. È questa la cifra dell’Emilia-Romagna: davanti ad un Governo che taglia sul dimensionamento scolastico, impoverendo dalla radice un sistema formativo che è di qualità e che rispetta i parametri nazionali, noi vogliamo restare una Regione che non si limita a dichiarare, ma investe concretamente sul futuro, sui giovani e sul lavoro di qualità”.