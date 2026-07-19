Forte odore di hashish durante il controllo: arrestato per spaccio a Rimini

Il ragazzo è stato beccato mentre cedeva un pacchetto di sigarette in cambio di denaro

Nel pomeriggio di ieri, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, aggregato presso la questura di Rimini per i rinforzi estivi, ha arrestato un giovane di nazionalità italiana, resosi responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, intorno alle ore 14.00, durante il pattugliamento all’interno di un parco nella zona di Marina Centro, è stato notato un soggetto che, dopo aver consegnato un pacchetto di sigarette ad un altro ragazzo, ha ricevuto in cambio una banconota.

Il ragazzo, resosi conto dell'arrivo della Polizia, ha cercato di allontanarsi. Nonostante ciò è stato subito bloccato dagli agenti che, durante il controllo, hanno sentito un forte odore di sostanza tipo hashish e hanno invitato il soggetto a consegnarla. Viste le circostanze, il ragazzo è stato sottoposto ad una perquisizione personale, attraverso la quale sono stati rinvenuti un bilancino e una somma ingente di banconote di piccolo taglio, oltre a 100 grammi di hashish. A seguito di una perquisizione domiciliare è stata inoltre rinvenuta altra sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Sono stati immediatamente contattati i genitori del ragazzo che aveva acquistato lo stupefacente, risultato minorenne, il quale è stato riaffidato al termine della contestazione della sanzione e del successivo sequestro amministrativo.

L'altro giovane è stato arrestato per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.