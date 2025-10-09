Forti boati sentiti in Romagna, svelato "il mistero"

Tante le telefonate a vigili del fuoco e forze dell'ordine da parte dei cittadini preoccupati

Due caccia eurofighter dell'aeronautica militare italiana sono partiti dall'aeroporto di Grosseto per un decollo di emergenza, dopo aver rilevato la presenza di un velivolo che aveva perso il contatto radio: si trattava in realtà di un aereo civile, un piper, che non aveva risposto alle comunicazioni radio. I due caccia sono poi rientrati e la presunta allerta è rientrata. L'episodio, riferisce l'Ansa, è accaduto poco dopo le 15 di oggi (giovedì 9 ottobre) provocando la reazione di diversi cittadini in Romagna, dove sono stati uditi due forti boati, tra il Forlivese e il Ravennate in particolare. Tante le telefonate a vigili del fuoco e forze dell'ordine da parte degli stessi cittadini.