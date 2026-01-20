Forum deliberativi di quartiere di Rimini, ecco i 12 presidenti

Oggi 20 gennaio riunione e presentazione ufficiale alla presenza del sindaco

La Sala del Consiglio comunale ha fatto da cornice questo pomeriggio (martedì 20 gennaio) alla presentazione ufficiale dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini, hanno illustrato il nuovo volto della partecipazione territoriale, completando il percorso avviato negli ultimi mesi, che ha già fatto registrare una partecipazione diffusa e l’iscrizione formale di più di mille cittadine e cittadini.

"Il percorso che porta oggi alla presentazione congiunta dei presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere nasce da lontano", spiega l'amministrazione comunale. Tra il 2022 e il 2024 l’amministrazione comunale avvia un lavoro paziente e approfondito, fatto di studi comparati, analisi di modelli partecipativi nazionali e internazionali e un lungo confronto politico-istituzionale in Commissione consiliare. È in questi due anni che prende forma l’idea di restituire ai quartieri di Rimini un luogo stabile di partecipazione, ascolto e confronto.

La data ufficiale di avvio arriva il 6 agosto 2024, quando il Consiglio comunale approva il nuovo Regolamento che istituisce, in via sperimentale, i Forum deliberativi di Quartiere. È un passaggio politico significativo: gli emendamenti approvati in aula portano i quartieri da 11 a 12, ridefinendo la geografia civica della città e aprendo la strada alla fase operativa.

Il progetto viene presentato ufficialmente alla cittadinanza il 20 marzo 2025, durante un incontro molto partecipato al Teatro degli Atti, guidato dal Sindaco Jamil Sadegholvaad e dalla Vicesindaca Chiara Bellini. È il momento in cui i Forum escono dalle carte e diventano un’iniziativa concreta, con obiettivi chiari e un calendario di avvio definito.

Pochi mesi dopo, nel maggio 2025, si tiene la prima assemblea elettiva di un Forum, che segna l’avvio ufficiale della fase costitutiva. L’interesse è immediato e diffuso, segno di una comunità desiderosa di partecipare.

Da maggio a ottobre 2026 il percorso prosegue quartiere dopo quartiere, con l’insediamento progressivo dei Forum e le assemblee di elezione dei rispettivi presidenti. Le convocazioni si susseguono fino all’autunno, quando viene riunito anche l’ultimo Forum, completando così il quadro dei nuovi organismi direttivi.

Oggi, con l’incontro in Sala del Consiglio tra il Sindaco, la Vicesindaca e tutti i presidenti eletti, si chiude simbolicamente la fase costitutiva e se ne apre un’altra: quella operativa. I Forum deliberativi diventano a tutti gli effetti parte integrante della vita civica di Rimini, pronti a rappresentare i quartieri, raccogliere istanze, costruire proposte e alimentare un nuovo modo di fare partecipazione territoriale.

N. 1 – Zona Nord – Mare: Eleonora Giovanardi

N. 2 – Zona Nord – Monte: Andrea Balducci

N. 3 – Centro Storico: Michele Morri

N. 4 – San Giuliano, Celle: Giancarlo Tocci

N. 5 – Borgo Mazzini: Rita Liguori

N. 6 – Colonnella: Paola Russo

N. 7 – Borgo San Giovanni / Lagomaggio: Davide Frisoni

N. 8 – Marina Centro: Laura Viola

N. 9 – Zona Sud – Mare: Mirco Muratori

N. 10 – Ghetto Turco: Eleonora Iezzi

N. 11 – Marecchiese: Marco Succi N. 12 – Zona Sud – Monte: Lorena Pennetta